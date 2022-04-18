Ленинградский картофель — аграриям Донбасса

Фермерское хозяйство Сергея Голубева из Кировского района поделилось 10 тоннами картофеля сорта «Ред Скарлетт». Сорт раннеспелый, высокоурожайный и хорошо хранится.

Всеволожская селекционная станция передала 2 тонны элитного семенного картофеля собственной селекции «Аврора». Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем заболеваниям и имеет высокие вкусовые качества.

«Мы аграрии, как никто другой, понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. «Весенний день год кормит». Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная – это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.