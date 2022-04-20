Альтернатива армии – два года труда на благо общества

7-го апреля состоялось первое заседание призывной комиссии. В этот день были вызваны семь призывников, и все семеро явились.

Представ перед членами комиссии, каждый призывник, запинаясь, докладывал о своем прибытии. Комиссия интересовалась его образованием, гражданской специальностью, нет ли вопросов и замечаний, хочет ли в армию. Вызванные на первое заседание призывники все были со средним образованием и демонстрировали готовность служить. На основании личного дела и категории годности комиссия делала вывод о том, что молодой человек подлежит призыву на воинскую службу. «Решением призывной комиссии вы призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Мы вас поздравляем, желаем отличной службы и ждем назад – через год», – такой заключительной фразой военком напутствовал каждого. Шесть раз подряд. А седьмой стал исключением.

На комиссию явился высокий – косая сажень в плечах – молодой человек и зачитал по бумажке такое обращение:

- Уважаемые члены призывной комиссии! Я пришел заявить о том, что мои убеждения противоречат несению военной службы. В первую очередь, это ограничение прав человека: ограничение свободы передвижений, ограничение права на труд, это закрытый социум. Находясь в части, я буду общаться с одними и теми же людьми, что негативно повлияет на мое мировосприятие и сознание. В конце концов, служба – это долг каждого гражданина, но гражданин имеет право выбирать, как он будет отдавать этот долг. Я хочу не обучаться защищать родину, а создавать условия для ее защитников. Надеюсь, что мои убеждения будут восприняты правильно и повлияют на решение призывной комиссии.

Вот оно как… «Пацифисту» 21 год, он учится в пожарно-спасательном колледже учреждения «Леноблпожспас». Но пожарным в будущем себя не видит – хочет работать в строительстве. В колледж пошел по остаточному принципу. В своих представлениях об армейской службе молодой человек основывается на рассказах уже отслуживших знакомых.

Члены комиссии задали призывнику несколько вопросов. Объяснили, что никакого «закрытого социума» в армии нет: в части много народу, есть выходные, общения более чем достаточно. На службе можно приобрести полезный опыт, обзавестись новыми друзьями и даже сделать карьеру. С его физическими данными год в армии пройдет без проблем.

«Нет, – ответил призывник. – Я не могу общаться по расписанию». И т.д., и т.п. В общем, все поняли, что жизнь по уставу – не для него.

Поскольку переубедить призывника не удалось, комиссия приняла решение удовлетворить его просьбу о прохождении альтернативной гражданской службы. Чем мучить отцов-командиров своей тонкой душевной организацией, пусть лучше принесет пользу обществу.

Где молодому человеку придется проходить альтернативную службу, зависит уже не от военкомата, а от Министерства труда. Кем он станет трудиться в течение ближайших двух лет, неизвестно. Но вряд ли это будет легкое и приятное времяпрепровождение в интересной компании. Впрочем, санитары и уборщики всегда нужны – у «пацифиста» будет возможность отдать долг родине.

Распределения по родам войск еще не было, так что в какие конкретно части отправятся призывники, узнаем позднее. Пожелания ребят будут учтены при определении. Первая отправка состоится после 10 мая.

Екатерина Дзюба