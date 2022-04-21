75 лет – юбилей в кругу друзей

Работать в Гатчинском районе Анатолий Алексеевич начал в 1976 году – в должности главного ветеринарного врача совхоза «Гатчинский». Потом был заместителем генерального директора производственного объединения «Гатчинское», директором совхоза «Большевик».

В органах исполнительной власти Анатолий Алексеевич Ледовских проработал более 10 лет. В 1991 году он был назначен главой администрации Гатчинского района, в 1996-м население района оказало ему доверие, избрав главой Гатчинского района. В период сложных политических и экономических реформ благодаря настойчивости главы администрации удалось сохранить многоотраслевую аграрно-промышленную структуру района.

Впоследствии Анатолий Ледовских руководил Северо-Западным окружным управлением Российского агентства по госрезервам в Петербурге, был заместителем гендиректора этого агентства в Москве. С 2004 по 2012 год возглавлял Федеральное агентство по недропользованию.

За время работы Анатолий Алексеевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Жукова, орденом Почета. Он носит звание почетного гражданина Тамбовской области – своей малой родины. В 2013 году Анатолию Алексеевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Гатчинского района» – за многолетнее эффективное руководство органами местного самоуправления, значительные заслуги в социально-экономическом, культурном и научном развитии Гатчинского района и высокий авторитет у жителей.

…На празднование 75-летия Анатолия Ледовских собрались те, кто работал вместе с ним в Гатчине, кто начинал свой трудовой путь под руководством Анатолия Алексеевича, и для кого он стал не просто начальником, но другом и наставником. С гатчинскими коллегами юбиляра связывает многолетняя искренняя дружба, общие воспоминания, общий путь достижений и потерь, жизненные принципы, традиции, успехи, общая школа жизни.

В этот день звучало много теплых пожеланий, благодарностей, и почти каждый выступающий начинал свою речь словами: «А помните, как…».

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что на долю Анатолия Алексеевича в должности руководителя Гатчинского района выпали очень непростые времена, когда постоянно нужно было находить нестандартные решения и брать на себя смелость.

- Историю пишут конкретные люди. Этап истории гатчинской земли, связанный с вашим именем, абсолютно уникальный. Я, со своей стороны, бесконечно благодарна вам – за то, что поверили, за то, что дали возможность, – сказала Людмила Николаевна.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко вспомнил, как проходило его становление на гражданской службе – под руководством Анатолия Ледовских:

- Командира полка, который пришел из рядов армии, вы учили политике, экономике, сельскому хозяйству. Возили по всему району и рассказывали, показывали, объясняли.

Все бывшие подчиненные, сослуживцы благодарили Анатолия Алексеевича за доверие, за помощь и поддержку в трудные минуты, за то, что под его руководством каждый получил возможность самореализоваться. И сегодня те непростые годы совместной работы все вспоминают с теплотой и благодарностью.

…Как обычно бывает в кругу друзей, день рожденья превратился в вечер воспоминаний, шуток и любимых песен. Юбиляр получил наказ: не забывать столицу Ленинградской области в столице России. На что Анатолий Алексеевич ответил, что Гатчина – навсегда в его сердце. Невзирая ни на какие столичные статусы…

Екатерина Дзюба