Гатчинцы выбирают проекты благоустройства

Жителям предстоит определить, как будут выглядеть парк «Велес» в Волосово и Нижний парк во Всеволожске, Спортивный сквер в Мурино и Сад скульптур в Выборге, Парк культуры в Кировске и Гатчинский дворик, бульвар имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина в Сосновом Бору и набережная Луги, а также десятки других объектов. Полный список можно посмотреть на портале 47.gorodsreda.ru и в прикрепленном файле.

«Дизайн-проекты благоустройства для 29 общественных пространств: парков, набережных, многофункциональных спортивных и игровых зон – это серьезные проекты, разработанные в тесном сотрудничестве с жителями. Их много, все качественные, и голосование позволит определить лучшие», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Это можно сделать:

- на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»,

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета,

- через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

«Это голосование – уже второе. Первое прошло в 2021 году и вызвало большой интерес жителей страны: почти 10 миллионов человек стали его участниками. Это говорит о том, что успешно запущен механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды», – отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Проекты, которые поддержат жители, будут реализованы в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Из победивших в прошлом году по всей России проектов 2372 будут реализованы уже в этом году. В Ленинградской области это общественные территории для отдыха, прогулок, занятий спортом в 27 городах с населением больше 10000 тысяч жителей.