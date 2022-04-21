Как выбрать кагор?

В весенние дни перед пасхальной неделей спрос на кагор стабильно высокий. Эксперты «Винного гида России» Роскачества выбрали пять лучших классических «кагоров» из представленных в рознице образцов и рассказали о том, как не ошибиться в выборе этого важного в российской культуре вина.

Все пять лучших кагоров России, которые получили наиболее высокие оценки экспертов Роскачества, произведены в самых жарких винодельческих регионах страны. Это Южный берег Крыма, одно из самых сухих и жарких мест на Крымском полуострове – Солнечная долина, а также окрестности вулкана Кара-Даг и знаменитого посёлка Коктебель. Ещё одно солнечное место, где делают один из лучших кагоров в стране – это окрестности древнего города Дербент в Южном Дагестане. Именно в этих регионах красные сорта винограда набирают достаточно сахара и вызревают до такой степени, чтобы дать очень тёмное, густое и сладкое вино – кагор.

Пять кагоров-лидеров рейтинга «Винного гида России»:

· Кагор Партенит. Креплёное (ликёрное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" ординарное десертное красное ( сорта винограда: Бастардо Магарачский, Каберне-Совиньон и Саперави );

· Вино ликерное с защищенным географическим указанием "Крым" красное "Кагор высшего качества" 2020 ( сорта винограда: Каберне Фран, Каберне Совиньон, Бастардо Магарачский );

· Ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" (специальное вино) красное "Кагор Солнечной Долины" ( сорта винограда: Каберне Совиньон, Бастрадо Магарачский, Одесский чёрный );

· Вино ликерное с защищенным географическим указанием "Крым" красное "Кагор высшего качества" 2019 ( Мерло, Каберне Совиньон, Бастардо Магарачкий );

· Ликерное вино Кагор защищенного географического указания "Дагестан". ( сорта винограда: Каберне, Мерло, Саперави, Матраса ).

Рекомендации по выбору кагора

· Смотрите на цену. Пасха один раз в году и стоит к ней выбрать вино достойного качества. Цены на настоящий кагор начинаются примерно от 500 рублей. Технология производства достаточно дорогая. Используется только качественный спелый виноград, для марочных кагоров дополнительная выдержка в дубовых бочках. Цена оправдана. Лидеров рейтинга закупщики Роскачества приобрели по цене от 500 до 600 рублей.

· Читайте этикетку и контр-этикетку. В некоторых странах ближнего зарубежья «кагор» делают не по такой строго контролируемой технологии, как в России. Если хотите привычного вкуса и аромата и гарантированного качества, выбирайте отечественное вино. Правильный российский кагор должен относиться к категории «креплёных» или «ликёрных» вин. В большинстве случаев на этикетке также пишут «Защищенное географическое указание» — это значит, что виноград для производства кагора собран конкретно в Крыму.

Никаких «фруктовых» или «полусладких» вин! Маловероятно, но всё же старые остатки псевдокагоров, выпущенных до вступления в силу нового закона «О виноградарстве и виноделии», могут ещё попадаться на нижних полках.

· Берите кагор впрок. Если какой-то из «кагоров» вам понравился особенно, одну-две бутылки можно сохранить про запас. В отличие от сухих, особенно белых и розовых вин, красное креплёное вино можно хранить в обычных условиях – где-нибудь в тёмном шкафу, подальше от источников тепла. До следующей Пасхи пролежит точно.

«Церковные» ли вина?

После того, как вино под названием «кагор» стало жёстко контролироваться государством, некоторые производители стремятся сделать свои вина похожими на традиционные креплёные «кагоры». Они начали использовать изображения храмов на этикетках, различные названия, связанные с церковью. К таким винам стоит отнестись с осторожностью, само название «кагор» сейчас является своеобразным «знаком качества».

Классический кагор обладает интенсивным, почти непрозрачным темно-красным цветом, ароматом с оттенками спелых красных фруктов и сухофруктов, шоколада и ванили, во вкусе полный, бархатистый, мягкий с сочными фруктовыми и шоколадными оттенками.