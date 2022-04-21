Лучший учитель-дефектолог Ленинградской области – из Гатчины

Гатчинский район представила учитель-логопед детского сада № 52, расположенного в ЖК IQ-Гатчина, Полина Алексеевна Смелова. Она достойно справилась со всеми конкурсными испытаниями, которые продолжались два дня. Именно ее жюри назвало победителем конкурса.

Теперь Полина Алексеевна будет представлять наш район на Всероссийском конкурсе, который состоится в Москве осенью этого года! Желаем ей удачи и победы!