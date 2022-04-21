Пал сухой травы: опасность и ответственность

В связи с установившейся сухой погодой и приближением пожароопасного сезона в лесах комитет по природным ресурсам Ленинградской области призывает граждан к проявлению благоразумия и соблюдению правил пожарной безопасности.

Самовольные выжигания сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, категорически запрещены. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В результате палов сухой травы гибнут животные, есть риск возгорания торфяников, жилых строений, возникновения лесных пожаров. При выявлении случая поджога сухой травы на полях необходимо незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Напомним, согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 250 тысяч рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, уничтожение имущества, причинение вреда здоровью человека влечет штраф на граждан от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до тридцати суток.





На фото: пожар на окраине города Коммунар, на пустыре возле жилого комплекса «Ново-Антропшино». Источник Мегаполис