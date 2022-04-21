В усадьбе Демидовых открылась фотовыставка

Экспозиция приурочена Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля с 1984 года и призван привлечь внимание общественности к вопросам состояния, защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

На выставке представлены фотографии Галины Чернецкой, сделанные за последние два года. На снимках изображены живописные уголки усадебного парка, зарисовки неспешной размеренной жизни современной усадьбы в разные времена года - весной, летом и осенью.

«В силу своего рода деятельности, когда я работала в Парковом агентстве, мне нужно было делать много фотографий усадебного парка в разные времена года. Благодаря этому мне удалось запечатлеть удивительные моменты его жизни - весеннее пробуждение природы, первые цветы, птенцы ласточек, летний зной, нежащиеся на солнце коты и многое другое», - говорит Галина Чернецкая.

Выставка продлится до 29 апреля. Вход свободный.

Парковое агентство Ленинградской области