Водительская «карьера» не задалась…

В минувшие выходные отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району проводил оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Цель подобных мероприятий – профилактика нарушений правил, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках рейда сотрудники дорожно-патрульной службы проводят массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения.

За выходные в Гатчине и районе было выявлено восемь нетрезвых водителей. Шестеро управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления от полутора до двух лет. Некоторые водители постоянно об этом забывают. Или деньги лишние, или права не дороги…

О том, что за нетрезвое вождение можно получить уголовное наказание, тоже помнят не все. Притом, что Гатчинский городской суд регулярно выносит обвинительные приговоры за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления по статье 2641 УК РФ. То есть за повторное пьяное вождение – после наказания.

22-летний житель Тосненского района Павел П. получил в Гатчине условный срок – за управление автомобилем в пьяном виде.

Год назад, ночью, молодой человек, будучи нетрезвым, сел за руль жигулей «четверки» и поехал. На момент этого деяния он уже имел не снятую и не погашенную в законном порядке судимость за совершение аналогичного преступления. По приговору мирового судьи Тосненского района ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на сто часов с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

В три часа ночи на 68-м километре шоссе Кемполово – Выра – Тосно – Шапки Павел П. был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району. Молодого человека извлекли из машины с явными признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы, покрасневшее лицо. Его освидетельствовали на месте на состояние опьянения с помощью прибора «Алкотектор PRO 100 Combi», в результате чего установили состояние алкогольного опьянения – 1,291 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. О чем был составлен соответствующий акт.

На этом поездка за рулем и закончилась. Вероятно, надолго. Возбудили уголовное дело. С Павла П. взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

…В судебном заседании гражданин П. согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления признал. Заявил, что полностью согласен с обвинением, осознал общественную опасность содеянного, раскаивается в совершенном преступлении.

Действия подсудимого суд квалифицировал по ст. 2641 УК РФ: управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его характеристики.

Гражданин П. имеет постоянное место жительства и регистрации – в Тосненском районе, в браке не состоит, детей нет, трудоустроен оператором котельной деревообрабатывающего комбината. По месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном и пришел к выводу, что можно назначить условный срок. Поскольку исправление и перевоспитание Павла П. возможно без изоляции его от общества.

Гатчинский городской суд признал Павла П. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 2641 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Наказание решено считать условным с испытательным сроком на год. На осужденного возложили обязанности не менять место жительства и работы без предварительного уведомления об этом специализированного органа и являться на регистрацию не реже одного раза в месяц.

…Это уже вторая судимость в биографии молодого человека. Свою водительскую деятельность он начал в 18 лет – с пьяного вождения и нарушения Уголовного кодекса.





Андрей Соколов

На фото: Отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»