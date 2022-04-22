Благодатный огонь доставят в храмы Санкт-Петербургской Митрополии

По благословению правящего архиерея, Высокопреосвященнейшего Варсонофия, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, в Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня будет доставлен в храмы и обители Санкт-Петербургской Митрополии.

В Великую субботу 23 апреля лампада с Благодатным огнем доставляется из Иерусалима в Москву силами Фонда Андрея Первозванного. Из Москвы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область принесение Благодатного огня осуществляется депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым, который в течение многих лет обеспечивает это благое начинание, при поддержке Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина. Содействие в доставке Благодатного огня в Санкт-Петербург обеспечивает авиакомпания «Россия».

Сразу по прибытии в аэропорт Пулково Благодатный огонь будет доставлен к пасхальному богослужению в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, которое совершает Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.

Кроме того, в Пасхальную ночь светильники с Благодатным огнем будут распространены по храмам и обителям Санкт-Петербургской Митрополии, в том числе: в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий Монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла, Покровский собор г. Гатчины, Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы пос. Пудость, Храм Святителя Николая Чудотворца пос. Войсковицы, Храм иконы Божией Матери Спорительница Хлебов д. Большие Колпаны. Принесение Благодатного огня в храмы Гатчинского района Ленинградской области осуществляется при содействии главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим.

Сергей Чиченев

Фото из архива ГП, 2021 г.