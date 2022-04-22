Губернатор Александр Дрозденко предложил обустроить переезды в Гатчине

Вместе с представителями профильных комитетов он оценил состояние переезда, который, наконец, взялись ремонтировать. Информацию о проблемах с этим переездом Александр Дрозденко получил от жителей Гатчины 18-го апреля во время очередной «прямой линии». Автомобилисты жаловались, что переезд разбит. Из-за глубоких ям приходится сбрасывать скорость до минимума, что провоцирует дорожные заторы.

К приезду губернатора переезд успели отремонтировать – оперативно сработали специалисты Гатчинской дистанции пути.

«Эта проблема не только в Гатчине. Конечно, все понятно, что только закончилась зима. Может быть, нам совместную программу разработать года на два-три по поэтапному обустройству переездов в современном стиле? Мне кажется, это будет правильно», – предложил Александр Дрозденко представителям РЖД.

По мнению главы региона, важно выработать единый стиль использования полосы отвода. Общаясь с железнодорожниками, губернатор дал поручение привести все прилегающие к железной дороге объекты «к общему знаменателю»: оформить в едином стиле, чтобы не было на наших улицах «визуального шума». Например, если это автостоянки – то все одного внешнего вида, если забор – то определенного цвета, определенной высоты и конструкции и т.п. Сделать это можно за счет арендаторов, которые занимают территории в полосе отвода: выставить единообразное оформление как обязательно требование.

Екатерина Дзюба

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