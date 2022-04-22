Из-за пьяного водителя – двое в реанимации

14-го апреля, утром, на 2-м километре автодороги Сиверская – Дружная Горка – Куровицы нетрезвый водитель, управлявший автомашиной Lada Xray, двигавшийся со стороны Сиверского в сторону Дружноселья, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Lada Kalina.

В результате ДТП встречный водитель и его пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, были госпитализированы. Оба в тяжелом состоянии попали в реанимацию. 67-летний водитель – с сочетанными травмами, 89-летняя пассажирка – с ушибом головы, переломами ребер, черепно-мозговой травмой.

38-летняя пассажирка пьяного водителя получила ушиб мягких тканей и в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

Водителя освидетельствовали на состояние опьянения. Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе – 1,291 мг/л. Полиция проводит проверку.