Регион компенсирует детям-сиротам аренду жилья

Постановление вступает в силу с 28 апреля. Согласно утвержденному порядку, на аренду жилья в городском поселении будет компенсировано 15 тысяч рублей, а в сельском – 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет осуществляться при предъявлении заявителем в органы опеки договора аренды жилого помещения.

«Наш регион – один из первых в СЗФО ввел эту меру поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Поэтому и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться», – пояснил Александр Дрозденко.

Глава региона также добавил, что в 2022 году мерой поддержки могут воспользоваться примерно 150-200 человек. Всего же с 2015 по 2021 годы регион обеспечил благоустроенными квартирами 2 641 детей-сирот. На эти цели из областного и федерального бюджетов было направлено более 4 млрд рублей.