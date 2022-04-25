Флаг Российской Федерации поднять!

- Вашей школе выпала высокая честь стать родоначальницей важной государственной традиции в Гатчинском районе, – отметила Людмила Николаевна, приветствуя собравшихся. – Сегодня нам с вами нужно проявить своё единство, уважение к стране, в которой мы живем, сделать все возможное для её процветания.

25 апреля многие школы Ленинградской области начали новую неделю с торжественного поднятия российского флага в сопровождении гимна. Традиция еженедельного подъема государственного флага и исполнения гимна России во всех школах страны только зарождается. Повсеместно она будет введена с 1 сентября 2022 года.

Инициатива принадлежит министру просвещения РФ С.С. Кравцову, который высказал это предложение в рамках Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» 19 апреля. Президент России Владимир Путин поддержал начинание в ходе третьего очного заседания Наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей».

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района