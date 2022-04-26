Строительство школы в Гатчине можно начинать

В начале апреля был определен подрядчик строительства объекта. Теперь он может приступить к подготовительным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

Новая школа рассчитана на 47 классов. Внутри здания общей площадью 18,6 тысяч кв. метров появятся залы для драмкружка, помещения для занятий изобразительным искусством и трудом, кружок по хореографии, библиотека и комнаты для отдыха. Снаружи здания предусмотрены беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, настольного тенниса, гимнастики.