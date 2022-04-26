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Строительство школы в Гатчине можно начинать

Региональный комитет госстройнадзора выдал разрешение на строительство школы в микрорайоне Аэродром города Гатчины. Образовательное учреждение на 1175 мест появится рядом с детским садом №51.

Рубрики:  Общество

В начале апреля был определен подрядчик строительства объекта. Теперь он может приступить к подготовительным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. 

Новая школа рассчитана на 47 классов. Внутри здания общей площадью 18,6 тысяч кв. метров появятся залы для драмкружка, помещения для занятий изобразительным искусством и трудом, кружок по хореографии, библиотека и комнаты для отдыха. Снаружи здания предусмотрены беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, настольного тенниса, гимнастики.