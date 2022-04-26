В Домик няни Пушкина - с «Пушкинской картой»

На сегодняшний день к программе «Пушкинская карта» присоединилось 31 учреждение культуры Ленинградской области. Кроме театров и кинотеатров, в программе участвуют 12 региональных музеев, в том числе, крепости Корела, Копорье и Ивангородская, Домик няни Александра Пушкина, Музей Александра Суворова в Новой Ладоге, усадьба «Приютино», музей-усадьба «Суйда», музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», Выборгский замок и другие.

Чтобы воспользоваться «культурными рублями», необходимо зайти на сайт «Культура. РФ» и выбрать понравившееся мероприятие. Оплатить билеты можно картой онлайн или в кассах учреждения.

«Пушкинская карта» — это отличная возможность для молодых людей побывать в музее или театре и открыть для себя много интересного: погрузиться в историю древних цитаделей с башнями, коридорами и подземельями, которые хранят еще немало тайн, атмосферных усадеб, стены которых помнят многих именитых людей нашей страны, прогуляться по живописным паркам и тенистым аллеям, где творили знаменитые русские поэты и писатели», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Напомним, «Пушкинская карта» — это проект, позволяющий молодежи в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты на культурные мероприятия за счет государства. Проект стартовал в начале сентября 2021 года. Впервые о проекте рассказал Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2021 года. Денежный лимит на карте с начала этого года увеличен и составляет 5 тысяч рублей.