Гатчинский дворец открывает Год императрицы Марии Фёдоровны

Как рассказала главный хранитель ГМЗ «Гатчина» Елена Ефимова, Гатчинский дворец продолжает уже сложившуюся традицию посвящать каждый год какому-нибудь историческому лицу, непосредственно связанному с Дворцом. В 2022 году исполняется 175 лет со дня рождения императрицы Марии Федоровны, супруги императора

Александра III и матери императора Николая II. И этот год решили посвятить именно ей - последней коронованной хозяйке Гатчинского дворца, которая жила в нем с марта 1881 года по декабрь 1915 года.

В Год императрицы Марии Федоровны посетителей Гатчинского дворца ждет много интересного. Среди музейных акций 2022 года — несколько выставок одного экспоната, большая музейная выставка, которая должна открыться осенью этого года, множество ставших уже популярными подкастов и видеолекций из цикла #онлайнсхранителем, рассказывающих о разных сторонах жизни Марии Федоровны и редких экспонатах Дворца.

Кроме того, музей-заповедник «Гатчина» объявил две «именные» акции, посвященные императрице Марии Федоровне. До конца 2022 года любая женщина, которая носит имя Марии Федоровны, сможет посетить Гатчинский дворец бесплатно. Напомним, в прошлом году проходила аналогичная акция, посвященная Павлу I, в рамках которой Дворец бесплатно посетили 447 Павлов Петровичей.

Еще одна акция года — бесплатные фотосессии в залах Дворца для молодоженов с именами Александр и Мария (предъявление документа из ЗАГСа и паспортов обязательно).

Выставка «Память сердца»

Год императрицы Марии Федоровны открыла выставка одного экспоната «Память сердца», которая разместилась в недавно отреставрированных комнатах семьи Александра III в Арсенальном каре. Единственный и, как всегда, совершенно уникальный экспонат выставки — небольшая картина Богдана Виллевальде «Присяга цесаревича Александра Александровича».

- На самом деле это не сама картина — это эскиз, который Богдан Виллевальде писал, вероятно, в июле 1866 года, прямо во время проведения церемонии присяги в Георгиевском зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, - рассказывает старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина» Айсулу Шукурова. - Сама одноименная картина, а это монументальное полотно, находится в музее-заповеднике «Царское Село».

Церемония военной присяги великого князя и, тем более, наследника престола была очень важным событием и в истории российской империи, и в истории самой семьи Романовых. Она символизировала совершеннолетие наследника престола и преемственность императорской власти.

- У этого эскиза очень интересная история, - говорит Айсулу Шукурова. - Мария Федоровна, будучи уже вдовствующей императрицей, выкупила его в 1902 году, разместив в своей гостиной в Арсенальном каре Гатчинского дворца. Эта выставка не зря называется «Память сердца» - все воспоминания, которые связывали ее с молодыми годами, с тем периодом, когда она была нареченной невестой наследника Александра Александровича, конечно, находили отклик в ее сердце.

Юлия Лысанюк