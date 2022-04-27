«Оредежское кольцо», велодорожки в Гатчине и другие новые туристические проекты представили в Ленинградской области

Как было отмечено, в этом году в Ленинградской области стартовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который предусматривает реализацию трёх федеральных проектов: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

В рамках проекта «Повышение доступности туристических продуктов» 3772 учащихся региона получат специальный социальный сертификат, благодаря которому можно будет совершать путешествия по Ленинградской области за счёт государства.

На средства грантовой поддержки губернатора Ленинградской области в этом году в 47 регионе появятся четыре новых экологических маршрута: «Оредежское кольцо», «Юкковские камы», «Тайны девонских обнажений на реке Саба» и «Саблинский БИО-лабиринт».

В то же время проектом «Вело 47» предусмотрено строительство второго этапа велодорожки в Гатчине и запуск первого этапа строительства велодорожки в Волхове.

В этом году в Сланцах завершится оснащение по модельному стандарту центральной межпоселенческой библиотеки, в Сосновом Бору появится виртуальный концертный зал на базе Дворца культуры «Строитель», продолжатся работы по реконструкции Лодейнопольского детского центра эстетического развития и капитальному ремонту здания областного Дома культуры в микрорайоне Лучки города Сланцы.

«Сегодня наша работа обретает двойную значимость. Мы отвечаем за то, чтобы в обществе было хорошее настроение. А кроме того, мы ещё ответственные за то, чтобы не искажалась история нашей страны», — подвёл итог встречи заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.