В ЛЭТИ разрабатывают инновационные технологии для аграриев Ленинградской области.

К примеру, научные сотрудники кафедры фотоники разработали проект «Умная теплица на солнечной энергии». Теплица включает в себя систему мониторинга и управления светом фитоламп, микроклиматом, подачей удобрений и поливом. Это может повысить эффективность землепользования до 60%, а объекты сельского хозяйства на удалённых территориях можно будет обеспечить электропитанием. Специалисты создали комбинированные светодиодные фитолампы, реализовали питание ламп от гибких солнечных батарей, внедрили лампы и солнечные батареи в теплицу, создали умную систему мониторинга и контроля.

Ещё одна инновация — портативная установка для цифровой рентгенографии семян. Проект разрабатывают сотрудники кафедры ЭПУ совместно с коллегами ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». Действующий образец уже передали Агрофизическому научно-исследовательскому институту. Разработка позволит проводить исследования посевного материала зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных, технических, плодовых, цветочных культур и древесных лесных пород, а также составлять прогноз лабораторной и полевой всхожести семян без проращивания. То есть специалисты смогут давать рекомендации: высевать семена полностью, скорректировать норму высева или забраковать партию. В частности, непригодные семена можно будет обследовать, чтобы понять, что именно пошло не так — заражённые, без зародыша, со скрытым прорастанием, энзимомикозным истощением или повреждённые насекомыми.

Подачу корма и доения коров должны упростить технологии гибридного интеллекта. А для тракторов и комбайнов в ЛЭТИ разрабатывают технологию удалённого контроля транспортных средств и состояния электроприводов. И это далеко не все новинки: есть ещё технология гиперспектрального анализа, ведутся работы по созданию эндопротезов, RFID-меток и конформных технологий мониторинга физиологического состояния и местонахождения крупного рогатого скота.

— ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподготовку сотрудников сельскохозяйственного сектора по программе «Руководство компанией по цифровой трансформации», — рассказал нам Пётр Николаевич.

Ученые уже провели первую презентацию инноваций для АПК на базе АО «Племенной завод Первомайский» в Выборгском районе.

Проректор «ЛЭТИ» отметил, что большая часть технологий для «умной фермы» на российских предприятиях — зарубежного производства. Поэтому в вопросе импортозамещения научные достижения ЛЭТИ приобретают важное значение.

— ВУЗ находится в постоянном поиске инвесторов, чтобы появилась возможность выйти на новые уровни развития разработок, — отметил Пётр Николаевич.

Важно понимать, что без налаженного массового производства внедрять инновационные технологии в малый бизнес трудно. Позволить себе пользоваться технологиями пока что могут только крупные предприятия.

Анастасия Смирнова