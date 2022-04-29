Евгений Докучаев: «До стихов нужно вырасти, а потом ими стать...»

Говорят, что биография поэта заключена в его стихах. И, правда, на своей творческой встрече в музее Евгений Докучаев не особо распространялся о своей жизненной истории. Что мы о нем знаем? Родился в поселке Елизаветино Гатчинского района в 1961 году, учился в местной школе, имеет несколько рабочих специальностей — слесаря, электрика, электросварщика. Проживает в Елизаветино и теперь.

С юных лет читал «запоем», черпая все необходимое для своего становления из книг. Но главное место в его жизни заняла поэзия, собственное стихотворчество - «мыслеобразы в рифму», как говорит сам поэт о своих стихах. А там, где на первый план выходит поэзия, биографические подробности начинают казаться второстепенными.

- Судьба меня все равно вернула в Елизаветино, и потом я стал понимать, и чем дальше, тем больше, что это именно то место, где я и буду жить, - говорит Евгений Глебович. - А тем более, когда появились стихи - о том, что я вижу, чем дышу и чем живу, я понял — вот оно, счастье, и оно длится, и длится, и длится...

Конечно же, на своем творческом вечере Евгений Докучаев не мог не вспомнить о человеке, который, можно сказать, благословил его на поэтическое бесстрашие.

Жизнь Августа Ярковца, члена Союза писателей СССР и старшего коллеги Докучаева по поэтическому цеху, тоже была накрепко связана с поселком Елизаветино. Любопытно, что именно строка из стихотворения Августа Ярковца дала название новому сборнику поэзии Евгения Докучаева - «Пролететь осинниками дикими», причем по «завещанию» самого Августа Густавовича.

Август Ярковец был почти ровесником отца Евгения Докучаева. Однажды молодой еще Евгений принес ему пачку рукописных листов со стихами. Август Густавович прочитал их, а при следующей встрече сказал: «Ты понимаешь, что это надо печатать?!» Прошло совсем немного времени, и на свет появилась самая первая книга Евгения Докучаева — сделанный собственноручно поэтический сборник «До востребования».

На творческой встрече в музее Евгений Докучаев представил публике своих друзей и соавторов, рассказав, как начиналось их творческое сотрудничество. В этот вечер можно было сравнить «живой» облик поэта с его же живописными образами кисти его друга, члена Союза художников России Сергея Ильина. Кстати, Сергей Ильин стал автором обложки сборника «Пролететь осинниками дикими».

Поэзию Евгения Докучаева называют музыкальной. Во всяком случае, на стихи поэта написано множество красивых песен, которые часто можно услышать в гатчинских «салонах». Едва ли не постоянный спутник творческих встреч с поэтом - поэт и композитор, «серебряный голос» Елизаветино Роман Волков, который пишет музыку на стихи Евгения Докучаева.

Давнее творческое содружество сложилось у Евгения Докучаева с художником и музыкантом Иваном Радюкевичем. Иван Николаевич создает удивительно тонкие музыкальные иллюстрации к коротким восьмистрочным стихам поэта.

Несколько музыкальных произведений подарил гостям встречи еще один друг поэта - музыкант из Волосово Виталий Парфенов.

В отличие от прозы поэзия пользуется минимумом слов, выдавая при этом концентрированную энергию смыслов, своего рода «темную материю». Эта материя, эта энергия не видны глазу и порой не различимы слухом, но они явно существуют, иначе зачем бы поэты так упорно пытались докопаться до сути, время от времени вытаскивая на божий свет и фиксируя в своих стихах искры «разумного, доброго, вечного». Так и со стихами Евгения Докучаева: чтобы проникнуть в его авторскую мысль, одного прочтения недостаточно.

Стихи Докучаева афористичны: при первом авторском «подходе» слух выхватывает искрящиеся строки, каждая из которых уже сама требует осмысления. Вот, например:

- «Вдохновенье — это время волн, нашедших берега»;

- «Из чего затишье вдруг сложилось, вспомнит сердце, взвесив каждый звук»;

- «До стихов нужно вырасти, а потом ими стать...»

В предисловии к первой книге Евгения Докучаева Август Ярковец писал: «Евгения Докучаева отличает, в дополнение к преемственности поколений в творчестве, еще и постоянное обновление, подлинное новаторство - разрушение стереотипов. Он ни на кого не похож... Он познал тайну слова, а значит и дальше сможет раскрывать перед читателем лирическую суть своей души».

Что ж, поздравляем Евгения Докучаева с полновесным поэтическим сборником и ждем новых стихотворений, которые раскроют лирическую суть его души с новых ее сторон и граней.

Юлия Лысанюк