Они спасают людей

Обращаясь к сотрудникам пожарной службы от имени совета депутатов и руководства города и района, Людмила Нещадим отметила, что пожарная служба относится к числу старейших государственных служб в России. Еще в 1504 г., в царствование Ивана III, в Москве была создана пожарно-сторожевая охрана, а в 1549 г. Иван Грозный издал указ о пожарной безопасности, который обязывал обывателей иметь первичные средства пожаротушения в каждом доме.

- На всех этапах своей истории эта работа была связана с героизмом и мужеством. Спасибо вам за службу! – сказала Людмила Николаевна.

Прозвучало поздравление от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Бездетко, Сергея Коняева, Александра Русских и Людмилы Тептиной:

- Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных и самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – огненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особые требования. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях вызывают восхищение.

Депутаты вручили пожарным почетные дипломы и благодарственные письма Законодательного собрания Ленобласти.

С поздравлением к пожарным обратился командир воинской части № 28677 – Красных казарм гвардии полковник Геннадий Хоменков. Он отметил, что войска ФСО и пожарных объединяет одно ключевое слово: «охрана»:

- За этим словом стоит безопасность нашего государства, безопасность наших семей, товарищей и подчиненных, безопасность жителей Гатчины и района, – подчеркнул Геннадий Николаевич и заверил пожарных: сотрудники Федеральной службы охраны – военнослужащие Красных казарм всегда рядом и всегда помогут – в любой ситуации, при любых обстоятельствах. – У нас нет ни перерывов, ни выходных, особенно, когда нужно помочь друзьям. А вы – наши друзья. С праздником!

Своих коллег и преемников поздравлял ветеран пожарной охраны – Владимир Геннадьевич Вязигин. Начальник отряда государственной противопожарной службы Анатолий Долгополов, по традиции, пожелал личному составу «сухих рукавов» и отметил нескольких сотрудников почетной грамотой и нагрудным знаком «За отличие 3 степени» ГКУ «Леноблпожспас».

Людмила Нещадим вручила пожарным заслуженные награды. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, своевременное и качественное проведение мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей, по защите жизни, здоровья и имущества граждан от уничтожения огнем сотрудники противопожарной службы получили почетные грамоты и благодарности администрации Гатчинского района и главы города.

Медалями Ленинградской области «За предупреждение пожаров» были награждены братья Денис и Дмитрий Полтихины, возглавляющие межрегиональное добровольное пожарное общество «Чаща».

Начальник 18 Пожарно-спасательного отряда Ленобласти подполковник внутренней службы Александр Уланенко наградил особо отличившихся сотрудников медалями МЧС России «За заслуги», «За отличие в службе». Среди награжденных – Михаил Григорьев, Светлана Кузнецова, Алексей Пикалев, Ольга Зубакина, Максим Иванов, Сергей Краев и др. Также было объявлено о присвоении новых званий командирам отделений 42 пожарно-спасательной части и водителям 43 ПСЧ.

Поздравляя личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником, Александр Уланенко пожелал всем здоровья и благополучия, выразив суть работы пожарных одним предложением: «Мы делаем одно большое общее дело – мы спасаем людей».

Екатерина Дзюба