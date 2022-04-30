В Гатчине прошла репетиция парада к Дню Победы

К параду готовилась 2 дивизия ПВО, базирующаяся под Гатчиной, в Хвойном. В первой репетиции приняла участие только половина состава – пять «коробок», без участия техники. На параде в День Победы будет в два раза больше – 10 «коробок», порядка 350 человек личного состава и 12 единиц техники: транспортно-заряжающие машины, пусковые установки, два «Панциря». Маршировали военнослужащие в сопровождении гатчинского эстрадно-духового оркестра под управлением Юрия Крутелёва.

Вторая репетиция парада – в полном составе и с техникой – пройдет в городе в следующую субботу, 7-го мая. В связи с этим временно будет ограничено движение транспортных средств в Гатчине на дорогах общего пользования:

- с 09.00 до 12.00 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Гагарина в обоих направлениях;

- с 09.00 до 12.00 – пр. 25 Октября от ул. 7 Армии до ул. Гагарина (только полоса движения по направлению в центр г. Гатчина);

- с 09.00 до 12.00 – ул. Радищева от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;

- с 09.00 до 12.00 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;

- с 09.00 до 12.00 – Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;

- с 09.00 до 12.00 – Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района, приносим извинения за временные неудобства, заблаговременно выбирайте маршруты объезда.