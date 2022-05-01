«Дух петровской эпохи» в Гатчине

Если раньше на вопрос, какое отношение имеет Гатчина к Петру I, большинство пожало бы плечами, то теперь такого не скажешь: Гатчинский дворец принимает петровскую выставку, организованную Ассамблеей петровских музеев России. В официальном перечне петровских городов России, опубликованном фондом имени академика Лихачева, Ленинградская область занимает первое место в стране по количеству петровских городов - их 14, и в том числе Гатчина. Вся Ленинградская область – территория деяний Петра.

- История ассамблей в год 350-летия Петра I особенно актуальна, потому что это понятие передает дух петровской эпохи, - отметила на открытии выставки в Гатчине статс-секретарь министерства культуры России - заместитель министра культуры Алла Манилова.

В приветственной речи Алла Манилова рассказала о важности проекта:

- Благодаря празднованию юбилейных дат наших великих исторических деятелей в последние годы сформировалась новая музейная практика стендовых передвижных выставочных проектов. Практика оказалась невероятно востребованной российскими регионами, потому что, с одной стороны, они очень мобильны и легко передвигаются по стране, и вместе с тем, они музейные и подготовлены специалистами с должным научным подходом. Самый интересный опыт по созданию таких креативных передвижных выставок у музея-заповедника «Петергоф», потому что он ищет новые формы экспонирования, вырабатывая новую концепцию научно-просветительского подхода к созданию подобного рода выставок. Эта выставка - прекрасный пример результата работы молодой команды музейщиков Петергофа, которые включились в актуализацию и поиски новых форм популяризации и презентации для России бесценного петровского наследия.

Также она подчеркнула важную роль главы Ассамблеи петровских музеев России, директора музея-заповедника «Петергоф» Елены Кальницкой.

- Выставка придумана Еленой Яковлевной Кальницкой, которая с первых дней появления идеи создания Ассамблеи стала ее главой, стала центром притяжения всех петровских музеев России. В Ассамблею входит 110 музеев, как больших, так и малых. Это удивительное музейное сообщество, которое возглавляет Елена Яковлевна. Она с невероятной скоростью, в петровском темпе, сумела не только «поставить на ноги» Ассамблею, но и провести очень большую работу. С каждым музеем, который хотел участвовать в проектной деятельности, Елена Яковлевна общалась лично, - отметила Алла Манилова.

Временно исполняющий обязанности генерального директора музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков поблагодарил за добрые слова и поддержку:

- Выставочный проект мы готовили более года, проделав большую работу. Елена Яковлевна лично выбирала каждый предмет из коллекции. Эта выставка - сложный проект, который с легкостью может путешествовать по всей России и нести свою просветительскую функцию: как для дела, так и для забавы.

На церемонии открытия выступил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

- Мне очень приятно приветствовать вас здесь, в Гатчинском дворце – музее Петербурга, который находится в столице Ленинградской области - в Гатчине, на выставке, предоставленной федеральным музеем. Это говорит о том, что в сфере культуры мы все работаем в единой команде. Елена Яковлевна Кальницкая является сердцем петровской Ассамблеи, в том числе вошедших в нее небольших музеев Ленинградской области. Мы уже успели провести несколько мероприятий, и сегодня открываем эту выставку. Она, действительно, впечатляет. Коллеги попытались расширить границы возможного: несмотря на отсутствие музейных предметов, посетителей не покидает ощущение музейности, - подчеркнул Владимир Цой и, пользуясь случаем, пригласил всех на открытие в этом году Музея станционного смотрителя в Выре.

Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов отметил, что благодаря этой выставке его музей расширил сферу деятельности:

- Несмотря на то, что Гатчина не вступила в Ассамблею петровских музеев, сегодня, благодаря этой выставке, мы стали немного петровскими. Выставка, которую мы сегодня открываем, для меня чрезвычайно интересна, потому что я давно слежу за деятельностью Петергофа по созданию передвижных стендовых выставок. Хочу заметить, что данный проект вызывает большой интерес у посетителей.

Выставка является передвижной и рассказывает о петровских ассамблеях как одном из самых знаковых и выразительных историко-культурных явлений в России начала XVIII века.

Ассамблеи - непринужденные увеселительные собрания знати, учрежденные 26 ноября 1718 года объявлением генерала-полицмейстера Санкт-Петербурга, действовавшего по воле Петра I. Эти встречи объединяли участников преобразования России: адмиралов и мастеровых, офицеров и купцов. Так, Петр стремился наладить связи между ними и иностранцами, которые приехали в страну по его приглашению. Ассамблеи способствовали не только формированию деловых связей, внутренних и международных, но и развитию музыки, искусств, внедрению новой моды, кухни, этикета.

Для удобства проект разделен на четыре тематических блока: история ассамблейной культуры в России, сподвижники Петра Великого, бытовая и гастрономическая культура ассамблей.

В интерактивной форме посетители смогут изучить идеологию и этикет ассамблеи. В экспозиции представлены цифровые копии предметов из собрания музея-заповедника «Петергоф»: комплекс мемориальных вещей Петра Великого, живописные портреты, гравюры и артефакты бытовой культуры петровского времени. Дополняют выставку текстовые материалы из мемуаров и воспоминаний очевидцев, исторические сюжеты и научные факты об ассамблейной культуре.

Познакомиться с проектом «Не только для забавы, но и для дела. История ассамблей Петра Великого» можно до 4 мая в Верхнем вестибюле Мраморной лестницы Арсенального каре Гатчинского дворца.

В рамках выставочно-просветительского мероприятия состоялось подписание соглашения о развитии петровского культурного маршрута – между комитетом по туризму Санкт-Петербурга и Ассоциацией «Путь Петра Великого» и пленарное заседание. Участники встречи обменялись информацией о новых туристских маршрутах для взрослых и детей, в том числе по Ленинградской области, богатой издательской программе, театральных постановках, выставках, масштабных праздничных мероприятиях, которые будут проходить в петровских городах.

Так, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Коренев рассказал о северо-западном историко-культурном и туристском петровском маршруте – Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская и Новгородская области.

Директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов, опираясь на документы, представил наглядную информацию, как выглядели Гатчинские земли при Петре 1.

Напомним, что в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область. Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле и других российских городах.

Татьяна Можаева

Фото автора и ГМЗ "Гатчина"