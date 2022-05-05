Центр Сусанино: минус 49 мешков мусора

Все вместе проделали большую работу, не ограничиваясь только одной локацией. Были убраны: часть Седьмой линии, вокзальная площадь, автобусная остановка, железнодорожная полоса, Пятая линия, территория за вокзалом, возле магазинов, у переезда… Словом, почти весь центр поселка.

Жители собрали 49 мешков мусора, которые благополучно отправились на площадку сбора твердых бытовых отходов.

Организатор субботников – член инициативной комиссии Сергей Анатольевич Дриневский. Эту работу он возглавляет с 2020 года.

Участники генеральной уборки надеются, что односельчане оценят их усилия и будут поддерживать порядок в родном поселке. Как известно, чисто там, где не мусорят…

Андрей Соколов