Центр Сусанино: минус 49 мешков мусора
После долгой зимы, в солнечный весенний день 30 апреля инициативные жители Сусанино вышли на субботник в центр поселка.
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Все вместе проделали большую работу, не ограничиваясь только одной локацией. Были убраны: часть Седьмой линии, вокзальная площадь, автобусная остановка, железнодорожная полоса, Пятая линия, территория за вокзалом, возле магазинов, у переезда… Словом, почти весь центр поселка.
Жители собрали 49 мешков мусора, которые благополучно отправились на площадку сбора твердых бытовых отходов.
Организатор субботников – член инициативной комиссии Сергей Анатольевич Дриневский. Эту работу он возглавляет с 2020 года.
Участники генеральной уборки надеются, что односельчане оценят их усилия и будут поддерживать порядок в родном поселке. Как известно, чисто там, где не мусорят…
Андрей Соколов
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