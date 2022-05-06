ГИЭФПТ - участник Всероссийской акции «Голос Победы»

В преддверии одного из главных праздников нашей страны студенты ГИЭФПТ вместе преподавателями одной большой и дружной командой исполнили знаменитую песню «День Победы» на ступенях перед входом в главный корпус вуза.

В честь праздника Великой Победы участники акции одели георгиевские ленточки и подняли знамена, главным среди которых было красное знамя - официальный символ победы над фашизмом.

Татьяна Можаева