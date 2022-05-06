ГИЭФПТ - участник Всероссийской акции «Голос Победы»
Сегодня, 6 мая, студенты Государственного института экономики, финансов, права и технологий приняли участие во Всероссийской акции «Голос Победы», посвященной 77-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.
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В преддверии одного из главных праздников нашей страны студенты ГИЭФПТ вместе преподавателями одной большой и дружной командой исполнили знаменитую песню «День Победы» на ступенях перед входом в главный корпус вуза.
В честь праздника Великой Победы участники акции одели георгиевские ленточки и подняли знамена, главным среди которых было красное знамя - официальный символ победы над фашизмом.
Татьяна Можаева
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