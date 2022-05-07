Подарки к Дню Победы!

Гатчинские активисты «Команды 47» начали акцию по вручению подарков ветеранам Великой Отечественной войны 30 апреля. Накануне они приняли участие в подготовке этих подарков. Каждый был упакован с большим уважением и благодарностью к получателю.

Волонтеры Победы, активисты Совета ветеранов и Женского совета Гатчинского района, депутаты всех уровней, сотрудники администрации района и администраций поселений вручат представителям поколения победителей около 1800 подарочных наборов, в которых в том числе содержится инфракрасный универсальный обогреватель для ног и спины.

Волонтеры ветеранского, молодежного и женского движений отправились разносить подарки дружной командой. Только по городу Гатчине их вручает более 60 человек, а по всему Гатчинскому району – несколько сотен. Вместе со словами благодарности и признательности праздничные наборы получают пять категорий граждан – инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла.

В составе женсовета в акции по вручению подарков ветеранам Великой Отечественной войны приняла участие команда конкурса «Миссис Гатчина». На своей страничке в соцсети они пишут:

- Это было очень трогательно. За каждым ветераном стоит целая история. На долю этих людей выпало очень много испытаний, и они с честью прошли через все трудности судьбы. Мы от души желаем ветеранам здоровья и благодарим их за мирное небо над головой!

Татьяна Можаева