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Как там – в кабине всевысотного обнаружителя?

9 Мая на нижней парковке возле Гатчинского дома культуры целый день работала выставка военной техники. Выставка стала настоящим детским праздником: грозные машины облепила детвора, наполовину скрыв военных гигантов. К каждой машине выстраивались очереди из желающих посидеть в кабине, полазить снаружи, потрогать, рассмотреть и сфотографироваться.

Рубрики:  Общество
Екатерина Дзюба
Ольга Фирсова