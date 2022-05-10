Как там – в кабине всевысотного обнаружителя?
9 Мая на нижней парковке возле Гатчинского дома культуры целый день работала выставка военной техники. Выставка стала настоящим детским праздником: грозные машины облепила детвора, наполовину скрыв военных гигантов. К каждой машине выстраивались очереди из желающих посидеть в кабине, полазить снаружи, потрогать, рассмотреть и сфотографироваться.
Рубрики: Общество
Екатерина Дзюба
Ольга Фирсова
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