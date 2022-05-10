Знамёна победителей в надёжных руках

День Победы в Гатчине начался с торжественного возложения цветов к стеле «Город воинской славы». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сенатор РФ Сергей Перминов, руководители Гатчины и района, депутаты, ветераны, представители силовых структур, гатчинских предприятий и организаций, духовенства, жители и гости города, дети. Люди несли к монументу букеты красных гвоздик, склоняли головы перед памятником, военные и правоохранители – в парадной форме, с наградами – отдавали честь. Все собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

…В десять утра на проспекте 25-го Октября начался военный парад. На трибуну возле Ленинского сквера поднялись почетные гости: губернатор Александр Дрозденко, сенатор Госдумы РФ Сергей Перминов, глава гатчинской администрации Людмила Нещадим и глава Гатчины и района Виталий Филоненко. По обеим сторонам проспекта собрались зрители, для ветеранов и пожилых гатчинцев приготовили специальные трибуны.

На проспекте в парадном строю застыли войска Ленинградского территориального гарнизона. Под звуки «Священной войны» знаменная группа вынесла государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы – штурмовой флаг 150 Идрицкой стрелковой дивизии. Именно это алое знамя, водруженное над Рейхстагом, возвестило всему миру: «Советский воин дошел до Берлина и разгромил ненавистного врага». Флаг России и знамя Победы вынесли военнослужащие 2 дивизии противовоздушной обороны капитан Дмитрий Ежуков и подполковник Евгений Грязев. Торжественное прохождение войск принимал командир дивизии полковник Олег Поликарпов. Командовал парадом заместитель командира полковник Александр Шканов.

2 дивизия противовоздушной обороны отличилась во время Великой Отечественной войны. Воинскими частями дивизии было сбито больше тысячи вражеских самолетов, уничтожено более 150 танков и бронемашин, свыше 7000 солдат и офицеров противника. Пятерым военнослужащим соединения присвоено звание Героя Советского Союза. Именно в этой дивизии служил 19-летний оператор радиолокационной станции Григорий Гельфинштейн, который в сентябре 1941 года обнаружил и предупредил о массированном налете фашистов, чем спас Балтийский флот, а вместе с ним и Ленинград от уничтожения.

Перед гостями праздника Победы по проспекту 25 Октября прошли правопреемники 10 легкобомбардировочного полка, созданного в 1938 году на аэродроме Гатчины – военнослужащие пятисотого гвардейского зенитного ракетного Ленинградского краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка, парадный расчет 333 радиотехнического полка, сформированного в 1940 году и оборонявшего Ленинград до полного снятия блокады. Чеканя шаг, прошли военнослужащие отдельного командно-измерительного комплекса воздушно-космических сил гвардейского ордена Красной звезды центра связи специального назначения ФСО России и другие.

Вместе с воинами-мужчинами в парадном строю прошли наследницы защитниц Ленинградского неба – военнослужащие-женщины 2 дивизии противовоздушной обороны.

Достойно завершили прохождение парадные расчеты кадетских классов Гатчинской школы № 11.

После пеших колонн в парадном строю пошла техника: самое передовое оружие против воздушных целей в мире – зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», способная поражать все средства воздушно-космического нападения противника. За ней – транспортные и заряжающие машины, радиолокационная станция «Каста», зенитный пушечно-ракетный комплекс ближнего действия «Панцирь-С» – уникальный комплекс для борьбы с любыми типами летательных аппаратов и ракет.

После торжественного прохождения войск Ленинградского территориального гарнизона губернатор Александр Дрозденко пожал руки командирам, возглавлявшим парадные расчеты. Сегодня войска гарнизона выполняют интернациональный долг в разных странах, в том числе принимают участие в специальных военных операциях в Сирии и на Украине.

Приветствуя парад и поздравляя всех с праздником, командир дивизии противовоздушной обороны полковник Олег Поликарпов сказал:

- Мир на планете не утверждается сам по себе – его нужно хранить и защищать. Защитники Отечества в настоящее время обеспечивают территориальную целостность и суверенитет нашей страны, чтобы гарантировать российскому народу мир и безопасность. Будьте уверены: знамена победителей в надежных руках. Военнослужащие Ленинградского территориального гарнизона помнят уроки войны, свято хранят и преумножают боевые традиции, самоотверженно выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом и нацизмом. Мы отстоим свой дом, свою семью, русский мир и возможность спокойно трудиться на благо великой России. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками, которые всегда буду держать равнение на великую Победу, на подвиг доблестного поколения победителей.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой