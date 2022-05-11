Войсковицкая школа № 1 – стиль и качество

…Участники совета глав, проходившего в Войсковицах, посетили отремонтированную Войсковицкую школу № 1. Директор школы Татьяна Артюх провела экскурсию по обновленным классам и коридорам: после ремонта в школе совсем другой интерьер – в скандинавском стиле с современным декорированием. В каждом кабинете – своя цветовая гамма.

Как рассказала Татьяна Владиславовна, в общей сложности областным и районным комитетом образования на ремонт было выделено 98 млн рублей. В 2020 году началось резкое подорожание, но ремонт все же был сделан, и шел он без отрыва от учебного процесса: сначала делали первый этаж, а дети занимались на втором и частично в детском саду. Потом наоборот. С 1 сентября 2021 года войсковицкие школьники учатся в обновленном здании. Все довольны.

Оборудование в школе тоже заменено. Как отметила директор школы, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко придерживается такой политики: раз школа подлежит реновации, значит, оборудование тоже обновляется.

Теперь в планах – благоустройство, утепление фасада и стадион, который должен был быть достроен до июня, но работы задержались из-за снегопадов.

Гости осмотрели школьную библиотеку, в которой применяются современные цифровые технологии, столовую, актовый зал, военно-исторический школьный музей. Татьяна Владиславовна поделилась перспективными планами: школе нужна пристройка. Сейчас в школе учатся 567 ребят. На будущий учебный год набирают два первых класса – по 30 человек. «Королевство маловато…»

Екатерина Дзюба