Гатчинские дзюдоистки вышли в финал Первенства России

В состав сборной команды Ленинградской области по дзюдо Лидия Улитина и Ксения Копачева были включены по итогам Первенства Ленинградской области, которое проходило в марте в Гатчине. В этих соревнованиях Лидия Улитина и Ксения Копачева, воспитанницы тренера Алексея Михайлова, одержали победу, что позволило войти в состав сборной команды Ленинградской области.

Победный настрой девушек позволил уже в первый день соревнований подняться на пьедестал почета. Лидия Улитина завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях по общей физической подготовке в составе Ленинградской области.

Второй день принес две золотые медали в личных соревнования по дзюдо. Ксения стала двукратным победителем Первенства СЗФО, а Лидия впервые завоевала золотую награду на столь высоком уровне (в прошлом году она была бронзовым призером).

В третий день девочки приняли участие в командных соревнованиях «стенка на стенку», где были команды по пять мальчиков и пять девочек. Повержены сборные команды Республики Коми, Мурманской области, Вологды, Карелии. Только в финале уступили с незначительным преимуществом, заслужив серебро в командном первенстве СЗФО.

По итогам соревнований Лидия Улитина завоевала золото в личном первенстве по дзюдо, серебро в команде по олимпийскому дзюдо и бронзу в команде по общей физической подготовке. Ксения Копачева завоевала золото в личном первенстве по дзюдо и серебро в команде по олимпийскому дзюдо.

Это победы высокого уровня, ведь теперь гатчинские дзюдоистки попали в основной состав сборной команды Северо-Западного федерального округа и получили путевку на финал Первенства России, который состоится 27 - 29 мая в Рязани.

А дальше – больше!

Что помогает достигать таких высоких результатов девушкам, казалось бы, в мужском виде спорта? Вот что рассказали сами девочки.

- Лида Улитина (11 лет): «Я занимаюсь дзюдо уже 5 лет. Меня привела в спортшколу мама, и мне сразу понравилось так, что ничего другого и не нужно было. Во время тренировок девочки борются не только с девочками, но и с мальчиками. И я иногда побеждаю. На Первенстве было трудно, но у меня все получилось».

По словам мамы Лиды, пришлось пережить немало слез, боли и злости, когда в начале ничего не получалось, было много проигрышей, даже хотелось все бросить. Но спустя 5 лет Лида смогла преодолеть переломный момент, и сейчас ею достигнуты высокие результаты, а дальше – больше!

«Я горжусь своим ребенком, что она такая умничка. Старается через пот и слезы, терпение. Но это не только наша заслуга, а также тренера – Алексея Сергеевича Михайлова, который вкладывает в наших детей всю душу и силы», - говорит Наталья Улитина.

Ксюша Копачева (12 лет): «Раньше я занималась гимнастикой, но мне не нравилось, хотелось чего-то другого. Выбрала дзюдо, и здесь я уже 4 года. В играх на Первенстве победила из-за опыта. Вся техника, движения, тактика, отработанные ранее, мне пригодились. В будущем я мечтаю стать тренером».

Вообще-то первым в семье Копачевых стал заниматься дзюдо брат Ксении. Мама была удивлена, что и юная Ксения захотела пойти вместе с братом. После полугода тренировок были первые соревнования, где Ксюша бесстрашно выходит на борьбу с одноклубниками, более того, скручивает мальчишек в «бараний рог». В конце первого года занятий, на соревнованиях в Вырице, произошла встреча с тренером Алексеем Михайловым и Лидой Улитиной. С тех пор девочки не расстаются. Они не только боевые подруги на татами, но и замечательные друзья вне ковра.

«В этом году наши малышки делают нереальные успехи и катаются не только по Ленинградской области, но и в другие города. Это, конечно, выливается в копеечку, и без дополнительного финансирования очень тяжко. Я, как мама, очень благодарна нашим спонсорам, что они помогают с поездками и с экипировкой. Девочки, в свою очередь, вновь и вновь привозят награды в наш славный город. Их имена уже на слуху во многих регионах. Я очень горда за свою дочь и буду поддерживать её стремление до последнего», - говорит Ирина Копачева.

Дзюдо – это борьба

Победа Лидии и Ксении – это огромный труд их тренера Алексея Сергеевича Михайлова.

Алексей Михайлов: «Девочки проводят в этом году результативный сезон. Я, как тренер, благодарен своим ученицам за труд и высокую самоотдачу, благодарен родителям за доверие. Конечно, наши поездки, сборы, соревнования требуют затрат. Есть ребята в Петербурге, которые нам помогают. Мы были бы рады, если такая поддержка появится и в Гатчине.

Дзюдо — это борьба, и мы не опускаем руки. Нам приходится бороться не только на татами, но и с внешними факторами, среди которых нехватка финансирования на учебно-тренировочные сборы, экипировку и прочее. Впереди Первенство России в Рязани. Мы надеемся попасть в резерв сборной команды России по данному возрасту. Сейчас завершающий этап подготовки в виде заключительного сбора, подводка к основному старту. Надеемся завершить сезон на пьедестале!»

Спасибо за поддержку!

Вернувшись в Гатчину, наши спортсменки получили новые комплекты кимоно, а также денежную премию. Поездка дзюдоисток и тренера на первенство СЗФО в г. Полярные Зори состоялась, благодаря финансовой поддержке Романа Талалаева, который всячески помогает спортсменкам и создает необходимые условия для новых побед.

Гатчинская ДЮСШ №3 благодарит спонсоров - Николая Беляева и Виктора Стрельникова, которые в течение всего года финансировали спортсменок на всероссийских соревнованиях различного уровня и на международных стартах в Минске.

Спасибо Денису Лукичеву – за возможность приобрести фирменное кимоно «Matsuru» для юных чемпионок.

Мы поздравляем Лидию, Ксению, их тренера и родителей с выходом в финал Первенства России. Желаем победы!

Виктория Ляпочкина