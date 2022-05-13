Лучшим педагогам 2022 года – заслуженное признание

В год Команды 47 в муниципальном смотре-конкурсе приняли участие 47 педагогических работников в семи номинациях. Конкурс педагогического мастерства стартовал еще в прошлом году и стал интересным творческим испытанием, стимулирующим к новым свершениям.

- Гатчинский район по праву гордится и славится учителями, их профессионализмом. Система общего и дополнительного образования Гатчинского муниципального района – одна из сильнейших в Ленинградской области, в 2022 году она представлена 91 образовательной организацией. Я от всей души желаю вам, дорогие педагоги, новых профессиональных успехов, гордости за своих учеников, здоровья, душевного спокойствия и сил, - приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Педагогов поздравили депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских и председатель Общественной палаты Гатчинского района Елена Вахрина. С мудрыми напутствиями выступил Заслуженный учитель России, председатель жюри конкурса Игорь Смирнов.

В церемонии награждения приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместитель главы администрации Марк Кравчук, заместитель председателя комитета образования Татьяна Быкова.

Первой на сцену поднялась педагог дополнительного образования Районного центра детского творчества Наталья Калмыкова, ей вручена министерская награда.

Заслуженные награды получили все, кто организовывал и проводил конкурс, - сплоченная команда членов жюри и руководителей учреждений, на чьих площадках проходили конкурсные испытания.

По традиции подарки конкурсантам вручила председатель профсоюза Валентина Криворук.

И, конечно, памятные знаки, дипломы, подарки и цветы получили все участники конкурса. Особых слов благодарности были удостоены победители и лауреаты. Им вручены денежные сертификаты.

Парад звезд конкурса педагогического мастерства начался с чествования участников и призеров районного конкурса в номинации «Воспитатель года – 2022». По результатам всех конкурсных испытаний победила воспитатель Центра развития ребенка – детского сада №13 Анна Федосова, 2 место – воспитатель детского сада №12 Наталья Паластрова, 3 место - воспитатель детского сада №50 пос. Вырица Екатерина Решетова.

В номинации «Учитель года – 2022» почетного звания победитель удостоена учитель математики Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Ирина Нестерова; 2 место – учитель Пудостьской школы Анна Терехова; 3 место - учитель Никольской школы Надежда Григорова.

В номинации «Педагог-психолог года – 2022» победила Евгения Плотникова (детский сад №54); 2 место – Александра Нестерова (Коммунарская школа №2); 3 место- Екатерина Львова (детский сад №40).

В номинации «Учитель-логопед/дефектолог – 2022» победила Полина Смелова (детский сад №52); 2 место – Виктория Савельева (детский сад №52); 3 место – Юлия Потехина (Большеколпанская школа).

По результатам регионального этапа конкурсов педагогического мастерства, в котором приняли участие победители муниципального этапа, Полина Смелова одержала победу и теперь будет защищать честь Гатчинского района и Ленинградской области на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства.

В номинации «Сердце отдаю детям - 2022» первое место у педагога дополнительного образования Гатчинской школы №8 - Центра образования Ирены Бобковой; второе место – Татьяна Смирнова (РЦДТ, подразделение «Созвездие»); 3 место – Любовь Понкратова (РЦДТ, подразделение «Созвездие»). На региональном этапе конкурса Татьяна Смирнова заняла второе место и будет представлять наш регион на Всероссийском конкурсе.

В номинации «Молодой педагог - 2022» победу одержала учитель математики Гатчинского лицея №3 Дарья Герасимова, 2 место – Виктория Шишкова (Сусанинская школа), 3 место – Екатерина Драк (Гатчинская школа №9).

В номинации «Педагогические инновации» приняли участие 12 образовательных учреждений. По итогам конкурса победителями и лауреатами стали:

- в номинации «Образовательная среда современной образовательной организации» - Центр развития ребенка-детский сад №13, Ирина Ермаченкова (победитель);

- в номинации «Социализация и воспитание обучающихся: современные технологии» - детский сад №10, Ольга Рожкова (победитель); Гатчинская школа №5, Ирина Марченко (лауреат);

- в номинации «Патриотическое воспитание обучающихся» - Гатчинская школа №5, Ольга Новикова (победитель); Белогорская начальная школа - детский сад, Ольга Матюшинец (лауреат); детский сад №10, Елена Короткова (лауреат);

- в номинации «Современные методы, формы, технологии обучения» - РЦДТ, Дарья Иванова (победитель);

- в номинации «Взаимодействие всех участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС»: детский сад №7 пос. Торфяное, Елена Тюкова (победитель); Гатчинский лицей №3, Наталья Карельская (победитель); детский сад №24, Кристина Сметанникова (лауреат);

- в номинации «Индивидуализация образовательного процесса для особых групп обучающихся» - детский сад №40, Ольга Гончаренко (победитель); детский сад №31, Валентина Петренко (лауреат).

Результаты инновационной деятельности победителей были направлены для участия в форуме педагогических идей и инновационных практик Ленинградской области. Победителем конкурса областного форума стала воспитатель детского сада №10 Ольга Рожкова.

После торжественной церемонии руководители Гатчинского района и заслуженные педагоги встретились за круглым столом с теми, кто только начинает свой путь в сложной и благородной профессии учителя. Речь шла об участии в профессиональных конкурсах, реализации программы наставничества, методическом и психолого-педагогическом сопровождении педагогов, мерах поддержки. Кроме того, учителя задали вопросы, которые касались предоставления жилья, единовременных выплат, повышения уровня образования, возможностей для занятий спортом и проведения форумов.

Татьяна Можаева

Фото Ольги Фирсовой