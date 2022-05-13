Суд запретил работать похоронной конторе в жилом доме Гатчины

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти сообщила, что суд удовлетворил иск о запрете работы похоронного агентства «Гатчинская ритуальная компания».

Жители дома на Рощинской улице пожаловались на деятельность бюро «Гатчинская ритуальная компания», которое расположилось на первом этаже жилого дома. Согласно санитарному законодательству, размещение различных учреждений в подвальном, цокольном помещениях, а также на первых этажах жилых зданий запрещено. Сам владелец конторы заявил, что помещение использовалось только как склад.

Прокуратура проверила жалобы граждан и обратилась в суд с требованием запретить деятельность компании. Иск удовлетворен, а бюро уже съехало с указанного адреса.