В Гатчине прошла акция «Мы – единой целое»

Актовый зал был полным. Приветствовали собравшихся в зале руководители Гатчинского района – Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Они поблагодарили гатчинцев за активное участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, и высказались в поддержку спецоперации на Украине.

Виталий Филоненко напомнил многовековую историю побед российского воинства, заверив, что «мы побеждали, побеждаем и будем побеждать всегда, когда речь идет о защите нашей Родины».

Людмила Нещадим отметила, что «на протяжении нашей многотысячной истории наш многонациональный народ всегда был един – и в работе, и в бою, выходя на защиту рубежей России. Сегодня мы говорим спасибо всем солдатам и офицерам, кто встал на защиту мира от нацизма. И мы твердо знаем, что победа будет за нами. Мы выражаем свою поддержку специальной операции на Украине. Наша задача – каждый день на своем рабочем месте делать все возможное, чтобы крепла мощь нашей великой державы».

В рамках мероприятия руководители района наградили активных жителей, которые приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Великой Победы. Среди награжденных Команды 47:

- Людмила Николаевна Голубева, председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района,

- Валентина Николаевна Козлова, председатель Совета ветеранов ЖЭУ-3 города Гатчины,

- Татьяна Анатольевна Кучер – руководитель Школы третьего возраста Гатчинского района,

- Галина Николаевна Фофанова – председатель Совета ветеранов Новосветского сельского поселения,

- Алексей Сергеевич Салыкин - депутат совета депутатов г. Коммунара,

- Татьяна Владимировна Бирало, активный житель Сусанинского сельского поселения.

- Светлана Владимировна Зубак, директор конкурса «Миссис Гатчина», член правления Женского совета Гатчинского района.

- Екатерина Владимировна Смирнова - координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Гатчинском муниципальном районе,

- Леонид Текутьев и Максим Паршиков – волонтеры Гатчинского Дворца молодежи,

- Александра Савоненко – член молодежного актива Кобринского поселения,

- Вероника Петровна Жирова – специалист по работе с молодежью Большеколпанского центра культуры,

- Валерия Савеленко - член молодежного актива Войсковицкого поселения,

- Жанета Александровна Гриненко – представитель общественности Елизаветинского поселения, член Общественной палаты Гатчинского муниципального района,

- Олеся Владимировна Фёдорова – депутат Совета депутатов Вырицкого поселения, председатель Совета женщин Вырицкого поселения,

- Алексей Викторович Сикотин – индивидуальный предприниматель из п. Лукаши,

- Татьяна Борисовна Антипова – активист Сяськелевского поселения,

- Елена Михайловна Овсянникова – директор Батовского КДЦ,

- Юлия Сергеевна Параховник - председатель Молодежного совета Дружногорского поселения и др.

Благодарили и целые коллективы – например, студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского и педагогов Пудостьской школы, коллективы УБДХ, «Городской электросети», МУП ЖКХ г. Гатчины и Управления безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района. Особые слова благодарности прозвучали в адрес творческих коллективов учреждений культуры – Гатчинского городского Дома культуры, Центра творчества юных, музея города Гатчины, школы спортивного бального танца «Олимпия», культурно-выставочного центра «Дачная столица» и Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина.

В поддержку специальной операции на территории Украины высказались депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов, советник губернатора Ленинградской области Сергей Годов и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

- Сегодня мы хорошо понимаем, что коллективный Запад планировал расколоть Россию изнутри, - сказала Людмила Тептина. - 9 мая шествие «Бессмертного полка» показало наше общенациональное единство. 12 миллионов россиян вышли на улицы своих городов и поселков, чтобы, проходя в одном строю с поколением победителей, сказать спасибо своим родным за Великую Победу и показать, что мы и сегодня готовы вместе с ними дать отпор нацизму. Мы не допустим, чтобы вблизи наших границ создавалось и крепло нацистское государство. Мы говорим нашим воинам, участникам спецоперации на Украине: «Ребята, возвращайтесь с победой!»