«Избирательный КВН» объединяет молодёжь!

«Избирательный КВН» среди молодежного актива 47 региона проводится Избирательной комиссией Ленинградской области в целях повышения правовой и политической культуры и электоральной активности будущих молодых избирателей

Открылся фестиваль, приуроченный к Дню молодого избирателя, видеоприветствием от молодежи из 12 регионов России – участников второго межрегионального форума «Молодежь. Выборы. Власть», проходившего в столице Республики Калмыкия Элисте. К добрым пожеланиям присоединился председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, участвующий в форуме в Элисте, а также глава избиркома Республики Калмыкия Бембя Чужаев и исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

На гатчинской земле ребят приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Сразиться в финале в Гатчину приехали самые активные, креативные, талантливые, веселые и неравнодушные – 12 команд, ставшие лучшими по итогам двух полуфиналов, проводившихся в апреле в Волхове и Горбунках. Команды представляли Борский агропромышленный техникум Бокситогорского района, Тихвинскую школу № 5, Всеволожский район, Волховский многопрофильный техникум, Киришскую школу № 8, Лисинский лесной колледж Тосненского района, Сосновоборский политехнический колледж, Лебяженский центр культуры и спорта Ломоносовского района, Тосненский Молодежный коворкинг-центр. Гатчинский район представляли три команды - Молодежные советы города Коммунара, Сяськелевского и Сиверского поселений.

Команды состязались в трех конкурсах - «Визитка», домашнее задание «Выбираем вместе!» и конкурс капитанов на тему «Мое обращение к молодому избирателю». Все выступили азартно и интересно, проявив отличное чувство юмора, фантазию и артистизм. В ходе творческой борьбы прозвучали остроумные шутки «на злобу дня». Тему выборов раскрывали посредством театральных миниатюр, веселых песен и зажигательных танцев.

Победу одержала самая энергичная и патриотичная команда Сяськелевского поселения «ССП» (капитан - Елизавета Виноградова).

На втором месте новички фестиваля – команда из Соснового Бора (капитан - Андрей Трубицин). На третьем месте – всеволожские ребята (капитан - Федор Исаев).

Приз зрительных симпатий у команды «Голоса молодежи» из Коммунара (капитан - Екатерина Седова).

Команды - победители фестиваля получили дипломы Леноблизбиркома и ценные памятные подарки.

Как сообщил заместитель председателя Леноблизбиркома, председатель жюри Евгений Жданов, этот фестиваль стал рекордным по количеству участников – в двух полуфиналах приняли участие 30 команд. Фестиваль продолжает развиваться. На одном из заседаний Молодежного Леноблизбиркома уже прозвучало предложение о проведении следующего 15-го фестиваля в межрегиональном формате.

Татьяна Можаева