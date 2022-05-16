Лучшие зарничники – в Коммунарской и Пригородной школах

Заключительном этапом игры «Зарница» стала туристская полоса препятствий. Командам-участникам необходимо было пройти 8 испытаний: завязать систему полиспаст, разжечь костёр, преодолеть верёвочную переправу, перенести раненого, завязать узлы, собрать и разобрать палатку, определить азимуты, а также попасть гранатой в цель.

Все участники показали отличные результаты и высокий уровень подготовки. В этом заслуга руководителей команд.

Призовые места завоевали следующие команды:

- первая возрастная группа (5-6 классы): 1 место - Коммунарская школа № 1, 2 место - Большеколпанская школа, 3 место - Гатчинская школа №7;

- вторая возрастная группа (7-9 классы): 1 место - Пригородная школа, 2 место - Коммунарская школа №1, 3 место – «Журавушка» (Гатчинская школа № 2).

По итогам учебного года после прохождения восьми этапов победителями «Зарницы» стали:

- первая возрастная группа: (5-6 классы): 1 место - Коммунарская школа № 1, 2 место - Большеколпанская школа, 3 место - Гатчинская школа №7;

- вторая возрастная группа (7-9 классы): 1 место поделили Пригородная школа и Коммунарская школа №1, 2 место - Гатчинская школа №7, 3 место – Районный центр детского творчества.