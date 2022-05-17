Дизайн-код региона будет опробован в Гатчине

«В России уже есть успешные примеры регионов, которые ввели единый дизайн-код. Как итог, города стали выглядеть совершенно иначе. Таким образом меняется городская визуальная среда, она становится более комфортной, благоприятной, интересной для жизни», — отметил Александр Дрозденко на совещании Правительства Ленинградской области.

Пилотный проект по единому оформлению рекламных вывесок и указательных знаков будет реализован на центральных улицах Гатчины. Разработка единого стиля организована на базе консультативно-экспертного совета по согласованию архитектурного облика населенных пунктов, зданий и сооружений.

Напомним с сентября 2021 года консультативно-экспертный совет рассмотрел 17 заявок. Среди них проекты, направленные на создание комфортной городской среды: благоустройство в Выборге, Мурино и Шлиссельбурге. Было отмечено, что проект по благоустройству прибрежной территории в городе Шлиссельбург будет направлен на фестиваль «ЭкоБерег 2022».Также в 2021 году рассматривались проекты развития общественно значимых архитектурных объектов, таких как концепция исторической части города Кингисепп, предложения по размещению скульптурной композиции Ленинградскому учителю в Гатчине, проекты павильона входной зоны «Прорыв блокады Ленинграда» и благоустройства в Кировске, нового здания музея «Невский пятачок», многоквартирных жилых домов в Новоселье и Аннино, а также в Янино-1 и деревне Скотное.