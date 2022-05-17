Два серьезных ДТП за одни сутки

14-го мая на подъезде к Гатчине 34-летний водитель BMW 730I Адольф З. не сумел выбрать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и въехал сзади в попутный Lexus 470LX, который в это время совершал разворот. В результате пострадал 51-летний пассажир BMW, находившийся на заднем правом пассажирском сиденье. С диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом и рваная рана лобной области» в тяжелом состоянии пострадавший был доставлен «скорой» в приемный покой и помещен в реанимацию.

Авария произошла в светлое время суток на сухом асфальте.

В ночь на 15-е мая в деревне Куровицы, на шоссе Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки автомашина Subaru Tribeca, двигаясь со стороны Вырицы, при неустановленных обстоятельствах съехала в левый кювет и опрокинулась. 41-летняя жительница Петербурга Екатерина С., находившаяся за рулем, скончалась на месте ДТП до приезда «скорой».

Водительский стаж погибшей – три года. К административной ответственности не привлекалась.

По фактам ДТП полиция проводит проверку.