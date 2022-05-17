«Красногвардейский»: сев идёт полным ходом!

- В целом к этой посевной компании мы подготовились хорошо, - отметил директор АО «ПЗ «Красногвардейский» Олег Сергиенко. - Еще в прошлом году заключили все необходимые договора и успели получить все, что нужно, и по запчастям, и по большинству новой техники, и по заготовке минеральных удобрений. Да, нюансы есть. Техника и раньше, и сейчас ломается. Но запчасти нам удается доставать быстро, поэтому в плане ремонта пока все идет нормально. Конечно, кто-то «мутит воду» и старается продать запчасти подороже, но мы подстраиваемся. Где-то заменяем, где-то ищем аналоги. Техники в полях сейчас работает много - 30-35 тракторов. Техника и наша, в том числе белорусская, и импортная. Пока все спокойно.

Как подчеркнул Олег Сергиенко, чтобы весна не застала врасплох, к посевной начали готовиться еще в прошлом году.

- Мы готовим 1600 гектаров озимого сева и 1750 гектаров ярового. К весеннему севу зерно начали готовить еще летом. Мы выращиваем пшеницу, рапс, ячмень и кукурузу. Из них озимые и яровые культуры - 50 на 50. В ходе весеннего сева зерновые культуры займут 1300 га, под рапс отвели 150 га, а под кукурузу - 300 га. На 12 мая произведен сев зерновых на площади 952 гектара, что составляет 73% от запланированного, план по рапсу выполнен на 90 %, кукурузы - на 76%, - сообщил Олег Сергиенко.

Помимо сева на предприятии выполняется много других работ: подкормка минеральными удобрениями озимых культур и многолетних трав, внесение минеральных удобрений под зерновые, боронование кормовых угодий.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, всего в сельскохозяйственных организациях Гатчинского района сев проведен на площади 4669 га, что составляет 149% к 2021 году. По данным на 11 мая в Гатчинском районе посеяно 3878 га зерновых, 480 га – однолетних трав, 145 га многолетних беспокровных трав, 20 га овощей. Подпокровно посеяно 780 га многолетних трав. Подкормка минеральными удобрениями выполнена на площади 2123 га - озимые культуры и 3331 га - многолетние травы. Внесено минеральных удобрений под зерновые культуры на площади 1538 га. Боронование кормовых угодий произведено на площади 1941 га.

Татьяна Можаева

Фото пресс-службы администрации ГМР