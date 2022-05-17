В Суйде вспоминали А.П. Ганнибала

Этот день выбран для торжественного мероприятия неслучайно. 14 мая 1781 года (по ст. ст.) - одна из немногих доподлинно известных дат, связанных с личностью талантливого российского инженера-фортификатора, генерал-аншефа А.П. Ганнибала, день его кончины, записанный в Суйдинской церкви Воскресения Христова. Напомним, Абрам Петрович Ганнибал поселился в Суйде в 1762 году и прожил здесь девятнадцать лет.

День памяти А.П. Ганнибала прошел в теплой атмосфере, затронув в душе каждого участника чувство сопричастности к славным страницам нашей истории. Программа мероприятия, как всегда, была очень насыщенной, вместив в себя несколько интересных событий.

В этот день музей-усадьба «Суйда» представил новые проекты, подготовленные к юбилейному «петровскому» году. В Суйдинском доме культуры прошел показ научно-просветительского фильма «Абрам Петрович Ганнибал. Последователь Петра Великого» из цикла музейных видеоуроков «Наследие Петра I. Ленинградская область», разработанного специально для школьников.

Издательство «Самокат» представило разработанный совместно с музеями Санкт-Петербурга и Ленинградской области издательский проект «Петровское ралли №1. Парки и крепости вокруг Петербурга». Фактически это ориентированная на семейную аудиторию историческая игра-путешествие для знакомства с «петровскими» местами Ленинградской области.

Гости музея-усадьбы познакомились и с новыми открытиями, связанными с именем Абрама Ганнибала и его неизвестными ранее имениями. О своем научном исследовании рассказал известный гатчинский краевед Андрей Бурлаков, удивив всех новыми любопытными фактами об Абраме Петровиче.

С поддержкой развития усадьбы знаменитого прадеда А.С. Пушкина выступил настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Сергий Оржаховский.

Сотрудники музея-усадьбы «Суйда» сердечно благодарят за поддержку и участие во встрече руководителей Кобринского поселения, комитет по культуре и туризму Ленинградской области, руководителей музеев Гатчинского района «Домик няни А.С. Пушкина», «Дом станционного смотрителя», музея-усадьбы «Рождествено», представителей Высокоключевой школы и Высокоключевой сельской библиотеки, сотрудников туристического центра «Лукоморье», потомков А.П. Ганнибала, гостей и давних друзей музея.

Информация предоставлена музеем-усадьбой «Суйда»