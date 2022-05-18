Дорога под угрозой провала

25 апреля на прием к руководителю Общественной приемной партии «Единая Россия» в Ленинградской области, главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим обратилась представительница садоводства «Дружба» массива Чаща с просьбой провести капитальный ремонт дороги, ведущей к деревне Воцко и садоводству. Это единственный подъезд и к деревне, и к СНТ, и он под угрозой провала. В прямом смысле слова.

Под полотном дороги проложена труба – там протекает Сенькин ручей. В ноябре прошлого года в этом месте образовался провал. Через два дня был сделан ремонт, но, по словам заявительницы, нужен капитальный ремонт. Иначе история повторится. Труба, которая проходит внизу, состоит из двух частей. Из-за разрушения бетонной отмостки стал проваливаться грунт. Ручей, текущий со стороны леса, способствует интенсивному разрушению дороги. Жители справедливо опасаются, что, в итоге, дело кончится значительным провалом, и проехать станет невозможно. А это единственный путь в деревню Воцко и садоводство «Дружба». Соответственно, не доберется ни «Скорая», ни пожарные.

Людмила Нещадим приняла обращение наряду с другими вопросами по данной территории. 12 мая глава она совместно со специалистами выехала на место – в Вырицкое поселение.

В результате осмотра дороги на Воцко было принято решение отремонтировать трубу и отбойники до конца лета. Еще одним пунктом обследования стала дорога Чаща – Кремено, которая проходит посреди леса и плохо просматривается из-за кустарниковой поросли. Жители интересовались, когда дорогу реконструируют, чтобы ездить по ней могли не только грузовики. Людмила Нещадим ответила, что проект планировки территорий будет разработан в течение двух-трех лет. По готовности проектно-сметной документации начнется строительство.

Кроме того, на дороге, ведущей в деревню Кремено, оставляет желать лучшего мост через речку Кременку, который регулярно разбивается лесовозами. Проблема налицо. Но мост региональный. Для решения вопроса будет направлено обращение в «Ленавтодор» – на областной уровень.

Также в ходе проверки сотрудники администрации осмотрели разворотное кольцо у железнодорожной станции «Чаща». Жители просят сделать ремонт, поскольку дорожное покрытие данного кругового пятачка в аварийном состоянии. Требуется решить и вопрос с освещением разворотного круга. По словам граждан, в середине круга есть столб, на котором не хватает фонаря.

Однако юридически этот отрезок дороги находится в полосе отвода РЖД, но при этом не стоит на балансе структурных подразделений Центральной дирекции инфраструктуры. Администрация рассмотрит варианты передачи данного участка на баланс района – с тем, чтобы заняться его ремонтом. По поводу фонарей будет направлено обращение в Россети и ОАО «РЖД» – с просьбой установить освещение.

Екатерина Дзюба