Фестиваль равных возможностей «Завтра лето!» в Новополье

Фестиваль равных возможностей «Завтра лето!» - социально-благотворительный проект, который дает возможность семьям с особыми детьми очутиться в обстановке внимания, ярких эмоций и чуда, а другим людям стать «волшебниками» и подарить этот праздник детям! На фестивале дети с ограниченными возможностями здоровья смогут продемонстрировать свои достижения, показать, чему научились, раскрыть свои таланты и способности. Большинство ребят посещают фестиваль не первый год и с нетерпением ждут этого события.

Мероприятие соберет более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья из Ленинградской области, а также Соснового Бора, Петродворца, Великого Новгорода, Пскова, Казани. В фестивале примут участие ученики коррекционных школ Ленинградской области, воспитанники детских домов для детей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные и многодетные семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

В 2015 году фестиваль был признан Лучшим спортивным мероприятием в Ленинградской области.

Совместно с конноспортивным комплексом «Новополье» организатором фестиваля выступает благотворительный фонд социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями «Место под солнцем». Фестиваль проводится при поддержке Правительства Ленинградской области, администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, регионального отделения Народного фронта в Ленинградской области, Фонда Президентских грантов и партнеров.

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления ребят с особенностями развития, занимающихся лечебной верховой ездой в различных клубах Ленинградской области и других городах России.