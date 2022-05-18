Семьям региона ― почет и слава

«Уже стало хорошей традицией в мае подводить итоги областного конкурса многодетных семей к Международному Дню семьи. Для меня каждая такая церемония ― волнительная, торжественная и радостная, всегда заряжаюсь от больших семей позитивом и энергией. Регион оказывает семьям 26 мер поддержки, из них 20 связаны с прямым финансированием. И короткое пожелание: здоровья и счастья», ― поприветствовал губернатор родителей и детей.

С 2016 года по инициативе главы региона многодетные семьи, имеющие семь и более детей, обеспечиваются микроавтобусом. А с 2022 года на эту меру социальной поддержки могут претендовать многодетные семьи, в которых шесть и более детей.

Из рук губернатора ключи от микроавтобуса получили семьи Константина и Наталии Морозовых из Волховского района, а также Дустмурода Тураева и Ирины Горобец из Тосненского района.

Кроме того, губернатор наградил 18 почетных семей из всех районов и городского округа.

Организаторами праздника стали комитет по социальной защите населения и Ленинградское отделение организации «Фонд защиты детей», при грантовой поддержке губернатора региона.