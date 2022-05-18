Век истории - в «Капсуле времени»

На 130 квадратных метрах разместилось более тысячи экспонатов, среди них более 100 моделей телевизоров и более 100 моделей приемников. Коллекцию около 30 лет собирал и продолжает пополнять основатель музея, депутат Совета депутатов города Гатчины Сергей Павлов. Увлекательное путешествие в «Капсуле Времени» через знакомство с техническими новинками XX века и разнообразными предметами советского быта для него – это сохранение истории, популяризация знаний о техническом прогрессе, гимн инженерной мысли, минуты радости и ностальгии. А началось все в советские годы, когда Сергей Павлов работал в мастерской.

«Люди приносили в ремонт старую технику. То, что уже не отремонтировать, оставляли, - рассказывает Сергей Павлов. - Позже, уже в своем магазине, я стал выставлять старые телевизоры, чтобы показать эволюцию. Цель была простая – привлечение внимания покупателей. А потом пришло понимание. Кто-то содержит футбольную команду, кто-то баскетбольную, кто-то покупает яйца Фаберже и передает их в государственный музей. Бизнес должен быть ответственным. Я себе могу позволить создать народный музей – точку патриотизма. Мне хочется показать, какой великий путь мы прошли только за один век. В коллекции есть и раритеты: тульская гармошка и зеркало XIX века, детекторный радиоприемник 1929 года, часы 1910 года из Мариенбурга, финская прялка, сапожная лапа предположительно начала XX века, 70-летний телевизор. Все познается в сравнении.

Летом музею исполнится три года. Мы благодарны всем нашим дарителям, гостям, которые интересуются историей и приобщают своих детей. Нам есть чем гордиться, и есть над чем поработать. К сожалению, девять из десяти школьников не знают, когда Гагарин полетел в космос. Если в школе этих знаний не дают, значит нужно давать их через музей. И пусть таких музеев будет больше. Пусть даже небольших, но - больше. Глядишь - и что-то прорастет».

А еще у Сергея Павлова – золотые руки. С открытия музея он отремонтировал около 25 ретро-приемников и телевизоров. Ведь порой техника попадает в музей в печальном виде. Для Павлова разобраться в механизме не только интересно, но даже азартно, как решение головоломки. «Если это сделал кто-то – почему не могу сделать я? Отличная тренировка ума», - говорит Сергей Павлов.

Жители Гатчины и района регулярно передают музею все новые и новые экспонаты. Один из таких дарителей – известный краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков теперь приводит в музей посетителей в рамках своих авторских экскурсионных программ.

От жителя Гатчины Владимира Горшанова музей получил портативный радиоприемник «Турист VEF». Даритель живет в соседнем от музея доме. По этому приемнику он услышал о полете в космос Юрия Гагарина. В числе новых поступлений и редкий телевизионный приемник черно-белого изображения «Авангард» (ТЛ-1). С осени 1953 года его выпускал Ленинградский завод имени Козицкого. В прошлом году музею подарили радиолу «Илга -301». Ее принес заместитель председателя Гатчинского городского совета депутатов Александр Федоров.

Что движет этими людьми? У большинства причастных к пополнению экспозиции не поднимается рука вынести на помойку вещи, которые принадлежали их родственникам или знакомым, которые имеют ценность для них и свою историю. В свое время они были подарены или куплены за немалые деньги на день рождения, юбилей, свадьбу, начало совместной жизни, окончание школы или какое-то другое важное для человека событие. Другие шире рассматривают идею музея: подрастающее поколение должно знать прошлое, потому что без этого не построить будущее.

Заглянуть в «Капсулу Времени» приезжают семьями и дружескими компаниями и чаще не гатчинцы, а жители Петербурга. Также гостями музея не раз бывали участники кинофестиваля «Литература и кино». Год назад с большим удовольствием народный музей посетил советский и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев (он играл Ромео в фильме «В бой идут одни старики») и его супруга Марина. Экскурсию для них провел Сергей Павлов. Гости остались довольны.

У музея есть и постоянные гатчинские посетители – школьники и старшие группы детских садов, общественные объединения. Складывается традиция на День космонавтики проводить встречу со школьниками. 12 апреля 2022 года в музее прошел открытый урок, посвященный полету в космос первого космонавта Земли, а также его посещению поселка Суйда. Эту историю о Юрии Гагарине на гатчинской земле рассказал Андрей Бурлаков. В мероприятии участвовали ученики морского кадетского класса Гатчинской школы №11 вместе с классным руководителем Мариной Крутеньчук. Кадеты также прослушали специальный выпуск «Кругозора», который вышел после гибели Гагарина 27 марта 1968 года. Это небольшой альбом с текстом, внутри которого находилась гибкая пластинка для проигрывателя. Его подарила экс-директор Дома детского творчества «Журавушка» Людмила Тюменцева. На пластинке голоса со стартового комплекса Байконур - главного конструктора Сергея Королева и Юрия Гагарина с его легендарной фразой «Поехали!».

С большим удовольствием музей посетили воспитанники детского сада №22 вместе с воспитателем Анастасией Павловой и логопедом Еленой Уткиной. В этой группе по учебному плану исследуется тема «Электроприборы», и воспитатели решили привести детей в музей, где много соответствующих предметов. Детям понравилось, что многие экспонаты можно потрогать руками. Например, дисковый телефон, стилизованный под старину, - подарок Александра Барсанова. Детям интересно было посмотреть, как зажигается и светит керосиновая лампа. Понравился старый телевизор «Ленинград Т2» 1952 года выпуска, к которому приставили линзу Фринеля для увеличения маленького экрана кинескопа.

Недавно Сергей Павлов сделал перестановку, и обширная коллекция стала смотреться еще более впечатляюще, в чем можно убедиться, придя в музей.

Народный музей «Капсула Времени» - точка патриотизма работает со вторника по субботу включительно с 13.00 до 19.00 по адресу: г.Гатчина, ул.Урицкого, д.25 (бывший «Детский мир»). Вход бесплатный.

Татьяна Можаева