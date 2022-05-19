Пионерии - 100 лет!

- Мои ровесники с большой теплотой вспоминают свои пионерские годы. Под красным пионерским знаменем росло не одно поколение советских людей, которые прошли хорошую школу молодого становления. Вспоминаются слова одной пионерки: «Страна Пионерия очень богата. Есть в ней школы, дворцы, свой флот и свои железные дороги. Газеты и журналы, миллионы книжек издаются для ее жителей».

Одним словом, история советской пионерии неотделима от героической истории нашего народа. Представители всех поколений вписали в летопись пионерской славы свои прекрасные страницы.

А как масштабно проходил День пионерии в Гатчине! Ежегодно 19 мая горны трубили большой сбор на построение. В этот день в нашем городе и по всей стране проходили пионерские праздники - торжественные линейки, пионерские сборы, костры, парады.

Пионерские парады открывали лучшие правофланговые дружины, отряды-победители Всесоюзного марша «Всегда готов!», сводные колонны юнармейцев, футболистов, гимнастов, юных натуралистов, тимуровцев, лесничеств, ученических производственных бригад.

Вспоминаются школы пионерского актива, «пионерская республика». Летний палаточный городок на берегу реки Оредеж, в котором собирались более тысячи юных ленинцев. Утренняя побудка под звуки горна, физзарядка, построение с обязательным подъемом флага. Незабываемые пионерские костры, песни, игры, учеба актива и, конечно же, знаменитая военно-спортивная игра «Зарница», которую называли самой массовой игрой XX века. Этой игрой в Гатчине руководил штаб под руководством Дмитрия Александровича Иванова.

Как много было интересных и полезных дел: сбор металлолома и макулатуры; Тимуровское движение, когда пионеры ходили по домам и помогали участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, вдовам - носили воду, убирали снег, пилили и складывали дрова, девочки помогали в доме. Это проходило весело и дружно, тем более что после работы дети могли еще до сумерек гулять на улице.

Вспоминаются конкурсы знаменных групп, барабанщиков, горнистов, инсценированной песни, газет и плакатов, художественной самодеятельности. Сколько радости доставляло путешествие в страну знаний, участие в многочисленных кружках, клубах, ученических научных обществах. Каждый школьник находил занятие по своему интересу.

В школах большое внимание уделялось трудовому воспитанию. Пионеры заботились о порядке и чистоте в классных помещениях, ухаживали за цветами, работали на пришкольных участках, занимались посадкой деревьев и кустарников, работали в ученических производственных бригадах.

Деятельность пионерской организации отличалась многообразием форм, каждая из которых, будь это конкурс, праздник, игра - были по-своему интересны и создавали условия для развития способностей и дарований каждого пионера.

Ветераны гатчинской пионерской организации сердечно поздравляют всех, кто помнит годы своей юности, с праздником 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина!

Записала Татьяна Можаева