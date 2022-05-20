Благодарность за субботники

Весной важным делом для Команды 47 стали субботники.

«Мы собрали здесь тех, кто по собственной инициативе вместе с единомышленниками или даже в одиночку ― взялись за уборку территории. Где-то привели в порядок памятник к 9 мая, где-то убрали придомовую территорию у ветеранов, где-то вывезли скопившийся мусор. География субботников Команды 47 охватывает всю Ленинградскую область. Сегодня мы пригласили тех, кто обратил на себя особое внимание своей работой», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Участники встречи рассказали о своих инициативах и предложениях.

Подростки из поселка Кикерино во время субботника, увидели, что горит квартира в соседнем доме: вызвали пожарных и сами помогали эвакуировать жильцов. Субботник потом завершили.

Инженер Киришской ГРЭС Михаил Петров организовал друзей и знакомых на сбор и вывоз отработанных шин.

Сотрудники 93-й пожарной части Всеволожска помогли высотной техникой местным активистам покрасить памятник на Дороге жизни.

Команда друзей сельского клуба поселка Карташевская собралась на субботник и не только привела в порядок прилегающую территорию, но и покрасила стены клуба свежей краской.

Совет молодежи и серебряные волонтёры Полянского поселения организовали бригады по проведению генеральных уборок в квартирах ветеранов.

Денис Алексеев из Ропши сплотил местных жителей, и они сами стали строить экологическую тропу к ропшинским родникам.

«Предлагаю включить ваш экомаршрут в наш проект «Тропа 47». Государственное финансирование поможет воплотить вашу инициативу. Также дам поручение рассмотреть возможность организовать в рамках наших экологических программ систему сбора отработанных шин. И опыт работы Полянского поселения, их уроки доброты необходимо изучить и тиражировать в районы области. Не сомневаюсь, что небольшие сплоченные команды, в которые объединились участники субботников просуществуют долго и принесут немало пользы ленинградцам», — заключил Александр Дрозденко.

Глава региона вручил активистам благодарности и форму Команды 47, а школьники из Кикерино получили ещё и на всю свою бригаду «спасателей» билеты на спектакли областных театров.