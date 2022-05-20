«По дороге в Дом пионеров»

Трудно переоценить значение детских учреждений в послевоенной Гатчине. В годы разрухи они смогли отвлечь детей от улицы, занять их делом и дать знания, которые могли пригодиться им в жизни.

Кружки были бесплатные: хоровой, акробатический, хореографический, морского и авиамоделирования, рукоделия, художественного чтения. В них занимались свыше 200 пионеров и школьников Гатчины. Занятия хора проходили в помещении капеллы. В перерывах грелись у большой кафельной печки.

В этот период для учащихся старших классов здесь была организована детская киностудия под руководством Георгия Ивановича Циунелиса. Виды Приоратского парка нередко становились декорациями для короткометражных фильмов, созданных в гатчинском Доме пионеров.

Озёра Приоратского парка были необходимым звеном в работе кружка судомоделистов. Свои модели юные инженеры проверяли на Черном или Филькином озере. С 1963 по 1975 годы кружком, столь популярным среди мальчишек, руководил Г.С. Ахназаров.

В Доме пионеров работал кружок авиамоделистов, которым с 1950 года руководил Феликс Ольшевский. Его воспитанники Николай Царев, Борис Переверзев, Валентин Григорьев стали лётчиками. В 1969 году в Приоратском парке даже планировали возвести авиамодельный кордодром — специально оборудованную площадку для проведения тренировок и соревнований по авиамодельному спорту. Однако впоследствии комиссия, созданная по этому вопросу, решила выбрать для возведения площадки другое место.

В юбилейный для советской пионерии 1962 год начались работы по озеленению берегов Филькина и Черного озёр. Всего за весну предполагалось посадить 700 сосен, лиственниц, лип, клёнов, елей, вязов и берёз. Тогда озеленённому уголку парка было присвоено название «аллея пионеров». Дальнейший надзор и уход за аллеей взяли на себя пионеры, принимавшие участие в работах.

Выставка подготовлена в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Гатчина», Гатчинской средней школой № 4, Гатчинским домом детского творчества «Журавушка», также были использованы материалы газет «Гатчинская правда», «Пионерская правда», Детской библиотеки, архивы частных коллекционеров и очевидцев описываемых событий. Выставка продлится до 31 мая.

Парковое агентство Ленинградской области