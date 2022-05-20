В области найдется работа для всех

Всего в Ленинградской области сегодня насчитывается 38 767 человек с инвалидностью в трудоспособном возрасте, из них 32,2% (12 484 человека) имеют работу. За помощью в трудоустройстве в 2022 году обратился 331 человек с ограничениями по здоровью.

Работодателями было создано 12 рабочих мест для инвалидов, на которые выделено более 4 миллионов рублей из бюджета региона. Новые сотрудники заняли должности старшего менеджера по продажам недвижимости, заместителя генерального директора по безопасности, оператора розлива молочной продукции по пакетам, трубогибщика, уборщика, дворника, оператора видеонаблюдения, мастера столярного и мебельного производства. Несколько человек начали работу в общепите.

«Я давно занимался лазертагом как хобби. После 50 лет у меня произошла операция, после которой наступила инвалидность. Устроиться на работу стало сложно. Здорово, что благодаря службе занятости теперь у меня есть возможность трудиться и передавать свой опыт», ― рассказал житель Никольского Юрий, приступивший к работе детского инструктора по лазертагу.

Работодатели, принимающие на работу инвалидов, могут обратиться в службу занятости за субсидиями на организацию рабочих мест и компенсацию заработной платы для работников с инвалидностью и их наставников. С начала года область возместила работодателям 1,7 миллиона рублей на заработную плату 57 инвалидам и 5 наставникам.

Напомним, согласно законодательству работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для инвалидов в соответствии с установленной квотой. В случае, если организация имеет филиалы в нескольких районах Ленинградской области, данные по квотированию рабочих мест для инвалидов она должна предоставлять централизованно в Сланцевский филиал Биржи труда.