Гатчина задыхается. Кто виноват?

В ответ на многочисленные обращения жителей Гатчины депутаты городского совета пригласили к разговору представителей администрации Гатчинского района, комитета государственного экологического надзора Ленинградской области и полигона твердых бытовых отходов ООО «Новый Свет-Эко».

Как раз накануне, в конце минувшей недели, Гатчину вновь накрыло удушающим запахом, о чем свидетельствуют сотни постов в социальных сетях. Страдают дети-аллергики, взрослые-астматики и не только. В такой момент главное – успеть плотно закрыть все окна-двери. По словам начальника отдела комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Максима Стародубцева, число обращений, поступивших к ним в комитет в минувшие выходные, приблизилось к 200. Впрочем, жалобы с той или иной регулярностью стали появляться с января нынешнего года.

- Мы с ними разбирались с привлечением экоактивистов, экомилиции, проводили замеры в объеме нашей лаборатории, в том числе и когда эти запахи присутствуют. Но в выбросах за это время мы ничего вредного не выявили, - рассказал Максим Стародубцев. – У нас есть несколько органов, которые отвечают за качество атмосферного воздуха, в том числе Роспотребнадзор. Согласно последнему ответу из этого ведомства, в период с 28 апреля по 5 мая его специалисты несколько раз в дневное и ночное время выезжали и проводили замеры, но превышений ПДК не намерили.

Из ответа Роспотребнадзора:

- Ведомством было проведено выездное обследование без взаимодействия с контролируемым лицом, с применением средств лабораторного контроля качества атмосферного воздуха. Воздух исследовался на такие показатели как: метан, аммиак, сероводород, формальдегид, ксилола, толуол, этилбензол, хлорбензол, хлороводород, диоксид азота, трихлорметан, хлор, углеводороды C12-С19. Отбор проб проводился в период с 28.04 по 5.05.22 в дневное и ночное время. Согласно полученным результатам, превышений ПДК загрязняющих веществ выявлено не было. Кроме того, в рамках социально-гигиенического мониторинга, Управлением в 2022 году проводятся лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в городе Гатчине на ул. Рощинской и ул. Генерала Кныша, включая дополнительные точки отбора проб в зоне влияния полигона ТКО ООО «Новый свет ЭКО» (ул. Чехова и дер. Шаглино). По результатам исследований превышения ПДК не выявилось.

Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что действующим законодательством РФ не регламентируются параметры, характеризующие наличие запаха в атмосферном воздухе населенных пунктов. Не предусмотрены критерии оценки наличия запахов. Наличие неприятного запаха не говорит о нарушениях или увеличении каких-то выбросов. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ может быть как без запахов, так и при наличии некоего неприятного запаха. При этом наличие запахов не свидетельствует о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ и нанесения вреда здоровью. Как пример, это поля и внесение удобрений.

Тот факт, что Гатчину накрывает неприятный запах, никто сомнению не подвергает. В качестве источника жители города подозревают два основных объекта – полигон ТБО «Новый Свет-ЭКО» и ООО «НВ-Бункер». Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области в лице Максима Стародубцева склонен винить в неприятном запахе полигон.

- Это запах гниющих отходов, - утверждает Максим Юрьевич. - При этом у полигона есть система сбора газов, но работает она или не работает, я не могу прокомментировать по той простой причине, что есть региональный экологический надзор, которым занимается наш комитет, а есть федеральный – Росприроднадзор, к его зоне ответственности и относится полигон как объект первой категории опасности. Мы его проверять не имеем права.

Что касается ООО «НВ-Бункер», о котором сегодня много говорят и пишут гатчинские экоактивисты, то он осуществляет свою деятельность, связанную с переработкой нефтепродуктов, на территории котельной № 11 в промзоне-1 города Гатчины.

- Данная организация по нашей просьбе и с нашим участием была проверена прокуратурой Гатчинского района. В рамках проверки были выявлены нарушения, но эти нарушения носят «бумажный» характер – отсутствуют определенного рода документы, которые оформляются в течение достаточно короткого времени. После чего наши претензии к данной организации будут исчерпаны. Я лично обошел «НВ-Бункер» несколько раз, включая момент, когда происходил слив топлива из цистерн, когда заливались бензовозы – я видел это собственными глазами. В этот момент есть запах уровня бензоколонки. Стоишь у забора – есть запах, сделал пять шагов в сторону – запаха нет. Хотя на

100 % очистить «НВ-Бункер» от подозрений я не готов, - сказал Максим Стародубцев.

По информации Гатчинской прокуратуры:

- По результатам проведенной проверки установлено, что требования СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также требования экологического законодательства в части охраны окружающей среды и природопользования ООО «НВ-Бункер» в полной мере не исполняются.

В этой связи городской прокуратурой генеральному директору ООО «НВ-Бункер» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Также в отношении генерального директора ООО «НВ-Бункер» вынесено 12 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.5, ч. 1,9,10 ст. 8.2, ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, сокрытие или искажение экологической информации, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которые направлены для рассмотрения и принятия решения по существу в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и ТОУ Роспотребнадзора Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районе.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.

В комитете государственного экологического надзора Ленинградской области главный подозреваемый неприятного запаха – полигон в Новом Свете.

- Достаточно сравнить два показателя – «розу ветров» и количество обращений от жителей. Как только ветер северо-восточный, мы уже знаем - жди всплеска обращений из Гатчины, - отметил Максим Стародубцев.

Депутаты поинтересовались, где можно познакомиться с протоколами проведенных замеров. Пока есть возможность ознакомиться только с одним официальным ответом, в котором сказано, в частности, что «начиная с 19 апреля проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха в разное время суток, в том числе в ночные часы и в выходные дни. Воздух анализируется на наличие следующих загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, аммиак, сероводород, диоксид серы, углерода оксид, формальдегид, фенол. По результатам предварительных анализов превышений содержания допустимых показателей загрязняющих вредных веществ в отобранных пробах не выявлено». Представитель госэконадзора пообещал предоставить протоколы по запросу.

Депутат, эко-активист Светлана Малашкова сразу заметила, что все проверки и замеры воздуха проводятся тогда, когда запаха нет. А когда есть запах, экоактивисты объезжают все возможные очаги появления удушающего запаха и утверждают, что максимальная концентрация «газового» запаха ощущается в промзоне, где находится «НВ-Бункер» и нефтебаза «Гарант».

Директор ООО «Новый Свет-ЭКО» Евгений Дегтярев свое общение начал со слов, что полигон работает последний год, после чего идет на рекультивацию.

- Я хочу вас заверить, что все, что выработано человечеством для безопасной эксплуатации такого рода производства, мы используем, - отметил Евгений Дегтярев. - И подвергаемся постоянному контролю со стороны правоохранительных, природоохранных и других организаций. У нас в штате работают три профессиональных эколога, которые постоянно ведут мониторинг подземных вод, воздуха и почвы… У нас работает единственная в России станция по сбору биогаза и выработке электроэнергии. Ведется производственный экологический мониторинг, и эти результаты постоянно описываются и с нас спрашиваются. Например, по итогам рассмотрения последнего отчета за 2021 год Северо-Западное Межрегиональное Управление Росприроднадзора отмечает, что «за период наблюдения концентрация контролируемых веществ на границе санитарно-защитной зоны не превышала допустимые нормативы; наблюдается незначительное колебание содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, причем как в сторону увеличения, так и ее снижения. Но в целом это не оказывает существенного влияния на общую ситуацию». Я знаю, что в последнее время фиксируется всплеск обращений по поводу неприятного запаха. В Роспотребнадзор их поступило порядка ста, и они их отрабатывают. Мы готовы к любой проверке.

Как призналась Светлана Малашкова, «в настоящее время я – на стороне полигона, потому что прекрасно понимаю, что тот запах газа, который мы ощущаем в городе, - это не запах с полигона». После чего спросила директора полигона, может ли 1-2 раза в неделю задыхаться от запаха газа весь города Гатчина, включая Аэродром, и даже дойти до Войсковиц: «Это запах не гниющих отходов, который мы, подъезжая к полигону, ощущаем. Это не запах канализации, когда удобряют поля. Это именно запах газа. Может ли это от вас исходить?»

- Такой концентрации газа от нас не может быть, - заметил Евгений Дегтярев, - тем более что наша станция отсасывает весь газ, и этот газ идет на выработку электроэнергии. Конечно, у нас газифицирован не весь полигон, но все равно такая концентрация газа вряд ли может исходить от полигона. Но я хочу сказать, что мы начали работы по подготовке объекта к рекультивации. Одно из первых действий при этом – выравнивание, и этот тот случай, про который говорят: «Не трогай, и вонять не будет». А там, когда начинаешь грейдировать, есть гниющий запах. Но мы все сразу пересыпаем землей…»

На комиссии прозвучала информация о том, что есть намерение в этом году установить стационарный пост в Гатчине на здании районной администрации по мониторингу за атмосферным воздухом. Данным вопросом занимается Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

…Как найти виновного? Когда жителям Гатчины вернут возможность дышать свежим воздухом? Пока эти вопросы остаются без ответа. А потому депутаты приняли решение рассмотреть данный вопрос еще раз на комиссии в июне, уже с приглашением не только областных структур – комитетов государственного экологического надзора и по природным ресурсам, но и федеральных – Росприроднадзора и Роспотребнадзора, прокуратуры, а также руководителя ООО «НВ-Бункер» и представителей Гатчинской КМБ.

Елена Суралёва