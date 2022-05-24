Социальные инициативы региона нашли поддержку

«Повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем обеспечения уверенного роста экономики, создания комфортной городской среды, развития социальной инфраструктуры является глобальной целью региона в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года», ― подчеркнул он.

Первым вопросом, вынесенным на рассмотрение комитета, стало строительство социальных объектов. Николай Емельянов предложил включить в федеральную адресную инвестиционную программу 2023-2024 гг. строительство областной детской больницы с поликлиникой в Сертолово.

«Сегодня Детская клиническая больница располагается в Санкт-Петербурге в приспособленном историческом здании 1870 года постройки, являющимся архитектурным памятником. Строительство и ввод детской областной больницы позволит значительно повысить уровень оказания медицинской помощи детям, проживающим в Ленинградской области, развивать приоритетные направления в организации оказания медицинской помощи детям», ― рассказал зампред по социальным вопросам.

Также он заявил о необходимости приобретения четырех школ у частных инвесторов в Кудрово, Мурино и Новоселье и строительства объектов образовательной инфраструктуры, в том числе школ, учебно-реабилитационного центра для детей-инвалидов в Кингисеппском районе и «Губернаторского лицея» во Всеволожском районе. Кроме того, Николай Емельянов внес предложение по включению в госпрограмму РФ «Развитие физической культуры и спорта» трех объектов спортивной инфраструктуры. В общей сложности потребность региона в финансировании создания соцобъектов составляет 71,3 млрд рублей.

Второй актуальной инициативой стало выделение дополнительных средств на предоставление жилья детям-сиротам. «В Ленинградской области выработан механизм, позволяющий достигнуть достаточно высоких результатов, как в части количества приобретаемого жилья, так и в части его качества, ― пояснил Николай Емельянов. ― Однако в регионе растет количество сирот, которые переехали к нам на постоянное место жительства и ранее не получили квартиру в других субъектах. Это не было предусмотрено сценарными условиями бюджета Ленинградской области».

По его словам, сегодня на территории области проживают 36 таких граждан. Для их обеспечения благоустроенными квартирами необходимо дополнительно предусмотреть в областном бюджете средства в размере 80 млн рублей.

В заключении Николай Емельянов затронул еще один важный аспект развития региона ― это поддержка граждан с инвалидностью. Он рассказал об опыте субсидирования благотворительного фонда «Место под солнцем», открытии Дома сопровождаемого проживания на базе «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» и предложил внести изменения в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части закрепления механизма сопровождаемого проживания инвалидов.

«В Ленинградской области насчитывается более 119,5 тысяч инвалидов, в том числе в возрасте от 18 до 40 лет ― порядка 10,38 тысяч. Интеграция в современное общество и адаптация лиц с ментальными нарушениями имеет как социальное, так и экономическое значение, так как дает таким гражданам возможность самостоятельного проживания», ― пояснил он.

Еще одним предложением стало увеличение периода поддержки родителей, которые ухаживают за инвалидами с детства I и II группы. Сегодня родители получают четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц до достижения инвалидом 18-летия. Николай Емельянов предложил увеличить этот период до 23-летнего возраста.