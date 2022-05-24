Социальные инициативы региона нашли поддержку
В Москве прошло расширенное заседание комитета Совета Федерации по социальной политике, на котором заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов выдвинул важнейшие инициативы по развитию социальной сферы региона.
«Повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем обеспечения уверенного роста экономики, создания комфортной городской среды, развития социальной инфраструктуры является глобальной целью региона в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года», ― подчеркнул он.
Первым вопросом, вынесенным на рассмотрение комитета, стало строительство социальных объектов. Николай Емельянов предложил включить в федеральную адресную инвестиционную программу 2023-2024 гг. строительство областной детской больницы с поликлиникой в Сертолово.
«Сегодня Детская клиническая больница располагается в Санкт-Петербурге в приспособленном историческом здании 1870 года постройки, являющимся архитектурным памятником. Строительство и ввод детской областной больницы позволит значительно повысить уровень оказания медицинской помощи детям, проживающим в Ленинградской области, развивать приоритетные направления в организации оказания медицинской помощи детям», ― рассказал зампред по социальным вопросам.
Также он заявил о необходимости приобретения четырех школ у частных инвесторов в Кудрово, Мурино и Новоселье и строительства объектов образовательной инфраструктуры, в том числе школ, учебно-реабилитационного центра для детей-инвалидов в Кингисеппском районе и «Губернаторского лицея» во Всеволожском районе. Кроме того, Николай Емельянов внес предложение по включению в госпрограмму РФ «Развитие физической культуры и спорта» трех объектов спортивной инфраструктуры. В общей сложности потребность региона в финансировании создания соцобъектов составляет 71,3 млрд рублей.
Второй актуальной инициативой стало выделение дополнительных средств на предоставление жилья детям-сиротам. «В Ленинградской области выработан механизм, позволяющий достигнуть достаточно высоких результатов, как в части количества приобретаемого жилья, так и в части его качества, ― пояснил Николай Емельянов. ― Однако в регионе растет количество сирот, которые переехали к нам на постоянное место жительства и ранее не получили квартиру в других субъектах. Это не было предусмотрено сценарными условиями бюджета Ленинградской области».
По его словам, сегодня на территории области проживают 36 таких граждан. Для их обеспечения благоустроенными квартирами необходимо дополнительно предусмотреть в областном бюджете средства в размере 80 млн рублей.
В заключении Николай Емельянов затронул еще один важный аспект развития региона ― это поддержка граждан с инвалидностью. Он рассказал об опыте субсидирования благотворительного фонда «Место под солнцем», открытии Дома сопровождаемого проживания на базе «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» и предложил внести изменения в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части закрепления механизма сопровождаемого проживания инвалидов.
«В Ленинградской области насчитывается более 119,5 тысяч инвалидов, в том числе в возрасте от 18 до 40 лет ― порядка 10,38 тысяч. Интеграция в современное общество и адаптация лиц с ментальными нарушениями имеет как социальное, так и экономическое значение, так как дает таким гражданам возможность самостоятельного проживания», ― пояснил он.
Еще одним предложением стало увеличение периода поддержки родителей, которые ухаживают за инвалидами с детства I и II группы. Сегодня родители получают четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц до достижения инвалидом 18-летия. Николай Емельянов предложил увеличить этот период до 23-летнего возраста.