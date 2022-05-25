Век пионерии: перезагрузка

При полной поддержке районной администрации делегация «взрослых пионеров» Гатчины и района, ветеранов пионерского движения, некогда работавших с пионерами, специалистов по работе с современной молодежью приняла участие в празднике, посвященном столетию пионерии. В Петербурге 19 мая в ДК им. Горького, который теперь называется Дворец искусств Ленинградской области, встретились делегаты от всех районов Санкт-Петербурга и области.

Пионерия Гатчины!

Под живую музыку на ступенях Дворца искусств, в холле и в зале звучали пионерские песни. Оказалось, что слова главной из них – «Взвейтесь кострами, синие ночи» - до сих пор помнят все, кто когда-то был пионером. Запевалами были гатчинцы. Командный дух, форма, дисциплина и веселый баянист Александр Волошанюк, знаток тысячи песен, в том числе пионерского репертуара, - это все Гатчина. За гатчинцами ходили следом, улыбались, подпевали, танцевали и фотографировались. Теперь плакат «Пионерия Гатчины» вошел в историю, потому что виден на всех снимках и видеокадрах празднования 100-летия.

Главные организаторы и руководители делегации - Почетный гражданин города Гатчины, секретарь горкома ВЛКСМ, председатель Гатчинской городской пионерской организации 1970-х годов Виктор Михайлович Паршиков и Заслуженный работник культуры, главный организатор вожатской работы в Гатчине Людмила Михайловна Иванова - не сомневались, что «фурор будет, как всегда».

Выступая на празднике, председатель оргкомитета по проведению юбилея, декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин отметил, что к этой дате было приурочено несколько событий, призванных напомнить о том, какими были пионеры 1960-х, 70-х, 80-х годов: конференции, выставки, встречи поколений и большой праздничный концерт.

После приветственных слов и замечательного концерта дружная команда пионерских вожаков Гатчинского района отправилась в обратный путь, а песни пионерской молодости не смолкали до самого дома.

Встреча взрослых пионеров в «Лесной сказке»

Еще одно важное событие произошло 19 мая 2022 года. В день 100-летия советской пионерии, в Госдуму РФ был внесен законопроект о создании общественного движения детей и молодежи под рабочим названием «Большая перемена», которое должно стать самым масштабным в России. Вот и гатчинские ветераны пионерского движения отметили юбилей организации в диалоге с молодежным активом. Кому как не им делиться опытом: ведь есть еще порох в пороховницах!

В честь столетия пионерии интересные мероприятия прошли во многих поселениях Гатчинского района, а самый большой сбор пионерского актива при участии лидеров молодежного движения XXI века состоялся 21 мая в поселке Тайцы в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка». Организаторы те же - В.М. Паршиков, Л.М. Иванова, члены городского пионерского штаба и игры «Зарница» при поддержке администрации Гатчинского района и при участи Гатчинского Дворца молодежи и лагеря «Лесная сказка».

Праздничное мероприятие напомнило настоящий пионерский лагерь. Реконструкция событий доставила радость не только старшему поколению, но и молодежи. В мероприятии приняли участие около 100 человек – руководители и ветераны пионерского движения, члены городского и районного пионерского актива, активисты Гатчинского Дворца молодежи, волонтеры, члены молодежных советов городских и сельских поселений.

Приезжающих сразу делили на отряды с пионерскими названиями – «Горн», «Барабан», «Вымпел», «Символ», «Знамя» и «Костер». Вожатые – взрослые пионеры раздавали эмблемы отрядов и включали в общий «орлятский» круг. Тем временем все организационные вопросы стремительно решала старшая пионервожатая Ирина Лебедева.

Через пять минут – построение на торжественную линейку, посвященную знаменательному событию. Под гимн пионеров отряды маршировали по площадке. Четкие команды, речевки, алые галстуки, образцовая знаменная группа…. Все, как в детстве. Рапорт сдает председатель городского пионерского штаба Елена Серова. На трибуне Виктор Михайлович Паршиков, Людмила Михайловна Иванова, заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук и ветераны пионерского движения. В честь 100-летия пионерской организации активу вручаются памятные знаки и юбилейные грамоты «За большой вклад в работу пионерии и в связи со 100-летием Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина».

Сейчас молодежь проводит квесты, а раньше дети с интересом участвовали в игре по станциям. Для полного погружения в пионерский быт для участников праздника подготовили тематическую игру по станциям «Будь готов!». Команды должны были пройти испытания на шести станциях с названиями:

- «Историческая» (организаторы Ирина Лебедева и Любовь Шарапова),

- «Игровая» (Елена Приказчикова и Наталья Воробьева),

- «Строевая» (Владимир Гречухин и Олег Казеко),

- «Песенная» (Ольга Казеко, Елена Гусева, Александр Волошанюк),

- «Спасательная» (Елена Серова, Лариса Редькина),

- «Пионерская зорька» (Татьяна Можаева и Елена Айдынян).

На каждой станции у отряда было всего семь минут, чтобы выполнить небольшое практическое задание или ответить на вопросы. При этом надо было проявить смекалку, сплоченность и креатив. Например, на станции «Пионерская зорька» отряды участвовали в веселой викторине по пионерским СМИ и создавали праздничную стенгазету с добрыми пожеланиями к 95-летию Гатчинского района и будущей масштабной детской организации. Перемещение от станции к станции осуществлялось по сигналу пионерского горна, согласно маршрутному листу.

После вкусного обеда в столовой «Лесной сказки» все по традиции собрались на костровой поляне. У большого пионерского костра состоялось подведение итогов игры, награждение и, конечно же, были песни и игры.

Уезжая домой, довольные подростки очень тепло и искренне благодарили взрослых пионеров за прекрасный праздник и душевное общение. Общее мнение – нужно чаще встречаться непосредственно с молодежью и организаторами детского движения и передавать проверенный временем опыт патриотического воспитания.

Татьяна Можаева